Alien Orchestra: meldet sich mit emotionalem Cinematic-Metal-Comeback zurück

Nach Jahren interstellarer Stille meldet sich das norwegische Projekt Alien Orchestra endlich zurück – und dieses Mal ist es persönlich. Das in Oslo ansässige Cinematic-Metal-Projekt unter der Leitung von Jan „Epic Alien“ Mojdis (bekannt als Produzent und Komponist) präsentiert mit The Last Horizons die erste Single aus dem kommenden EP-Release Under My Pale Skin, der im Dezember 2025 über Rockshots Records erscheinen wird.

Ein Jahrzehnt nach der Gründung kehrt Mojdis nicht nur als Musiker zurück, sondern auch als Überlebender: The Last Horizons ist das kreative Comeback nach seinem langen Kampf gegen Krebs. Das neue Werk steht für Wiedergeburt, Resilienz und die unendliche Kollision zwischen Mensch und Kosmos.

Die Single entfaltet sich wie eine kinematografische Offenbarung – gleichermaßen Metal-Hymne und emotionale Symphonie. Mit Mats Haugen (Circus Maximus) an den Lead-Gitarren und Simen Sandnes (Evergrey, Temic, Shining) am treibenden Schlagzeug kombiniert der Track massive orchestrale Passagen mit präzisem Drumming und tief melodischen Texturen.

Alien Orchestra bewegt sich schon immer in der faszinierenden Schnittstelle zwischen Metal und Film-Soundtrack – und The Last Horizons zementiert dieses Erbe. Produziert von Drop RMX in den Downtone Studios und Mojdis’ eigenem Studio, bietet der Song sowohl epische Weite als auch intime Momente – ein Sound, der sich anfühlt, als stünde man am Rand des Universums.

Das dazugehörige Video verstärkt die emotionale Intensität und entführt die Zuhörer in eine klangliche Galaxie, in der Trauer zu Licht und Melodie zu Überleben wird.

Der kommende EP-Release Under My Pale Skin entstand nach Mojdis’ persönlichem Kampf mit Leukämie und seiner Genesung. Diese Erfahrung prägte nicht nur seine Musik, sondern auch seine Sicht auf die Welt – jede Note ist durchdrungen von Zerbrechlichkeit, Trotz und kosmischem Staunen.