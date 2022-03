Subway To Sally HEY! Tour 2022 am 19.03.2022 im Juz Live Club Andernach presented by TFM.rocks (Vorbericht)

Eventname: Subway to Sally – HEY! Tour 2022

Bands: Subway To Sally

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 19.03.2022 (Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr)

Kosten: VVK 28,00 € (zzgl. VVK-Gebühr außerhalb JUZ), 36,00 € AK

Genre: Folk Metal, Mittelalter Rock

Besucher: ca. 666 Besucher

Veranstalter: Kulturamt der Stadt Andernach, Live Club https://juz-live-club.de/ und A Chance For Metal https://www.acfm.info/,

Link: https://www.facebook.com/JUZ-LIVE-CLUB-Andernach-622194267822900

Gut drei Jahre ist es jetzt bereits her, dass mit HEY! das 13. Studioalbum der Potsdamer Folk-Rock-Institution Subway To Sally erschienen ist. Die daran anschließende Tour fiel doch ein wenig kurz aus, die Fanbase verlangt nach weiteren Livekonzerten, und so sollte 2020 die zweite Runde starten.

Da wurde dann bekannterweise erst mal nichts draus, ein neuartiges Coronavirus bremste ab März 2020 das Leben in vielen Bereichen aus. Doch jetzt geht es endlich weiter und diesmal steht nach langer Zeit auch wieder der Juz-Live-Club in Andernach auf dem Tourplan.

Bis vor einigen Jahren waren STS ein regelmäßiger Gast in der Metal-Metropole am Mittelrhein, doch der letzte Besuch liegt mittlerweile schon fast neun Jahre zurück, ein guter Grund, hier mal wieder aufzuspielen.

Zur Einstimmung empfiehlt sich das vor zwei Jahren erschienene Livealbum Alles Was Das Herz Will, hier treffen eine Auswahl Songs vom letzten Album HEY! auf etliche Klassiker, die bei keinem STS-Konzert fehlen dürfen.

Wer also am 19.03. mit Subway To Sally in den Schlachtruf HEY! einstimmen will sollte sich beeilen, es sind nur noch wenige Karten im Vorverkauf erhältlich.