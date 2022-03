Sabaton: veröffentlichen Video für die neue Single „Race To The Sea“ aus „The War To End All Wars“

Am 4. März erblickt das mit Spannung erwartete neue Album der schwedischen Kriegsgeschichtenerzähler Sabaton endlich das Licht der Welt: The War To End All Wars ist jetzt erhältlich. Von internationalen Medien bereits jetzt gefeiert, leitet die schwedische Metal-Truppe mit ihrem zehnten Meisterwerk eine neue Ära in der bemerkenswerten Karriere der Band ein.

Die Band über das neue Album:

„Wir haben nach unserem letzten Album, The Great War, festgestellt, dass wir nur an der Oberfläche der beeindruckenden Geschichten des Muts, der Courage und auch des Grauens, die während des Ersten Weltkriegs stattgefunden haben, gekratzt haben. Fans haben uns kontaktiert und uns mehr dieser Ereignisse erzählt, von denen wir teilweise noch nie gehört haben. Unglaubliche Geschichten der Menschlichkeit wie die Geschichte der Britischen und Deutschen Soldaten, welche ihre Waffen am Weihnachtsabend 1914 niederlegten, um einen Moment des Friedens und der Besinnlichkeit mitten auf dem Schlachtfeld zu teilen; oder die Geschichten der mutigen Soldaten, die im Weißen Krieg kämpften, 12.000 Fuß hoch in den Alpen, wo ihre erfrorenen Körper noch heute begraben liegen. Dies sind die faszinierenden Geschichten von ganz normalen Menschen, die bereit waren, ihr Leben für etwas zu geben, was größer als sie selbst war. Diese wahren Märchen mit lautem, stampfendem Heavy Metal zu vereinen? Einer der beängstigendsten und emanzipiertesten Episode der Geschichte ein zweites Kapitel hinzuzufügen? Warum hätten wir dieses Album nicht erschaffen sollen?“



Um ihr Release zu feiern, veröffentlichen Sabaton ein Video zu ihrer vierten Single Race To The Sea. Race To The Sea erzählt von Albert von Belgien, der sich während des Ersten Weltkriegs dazu entschloss, den letzten Teil Belgiens zu fluten um mithilfe des Wassers zu verhindern, dass Belgien in die Hände der Deutschen fällt.

Race To The Sea ist die vierte Single aus dem zehnten Meisterwerk von Sabaton, The War To End All Wars, das am 4. März 2022, über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Einmal mehr tauchen Sabaton tief in die Gräueltaten, Wunder und Geschehnisse rund um den Ersten Weltkrieg ein und nehmen den Hörer mit auf einen emotionalen und spannenden Ritt von 11 Tracks. Race To The Sea wurde durch das hochgelobte Christmas Truce, den massiven Hit Soldier Of Heaven und das überaus beliebte The Unkillable Soldier eingeleitet.

Hier geht es zum Stream: https://music.sabaton.net/TheWarToEndAllWars

Bestellt das Album hier: https://sabat.one/TWTEAWAlbum

The War To End All Wars ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– Jewelcase CD

– Limitierte Gold-CD [Supporter Edition – verschiedene Versionen mit übersetzten Booklets] *Spezialangebot Abgelaufen* / *Ausverkauft*

– Historische Ausgabe [Digibook]

– Box Set [Mailorder exklusiv, 2LPs, Earbook, 5 metallische DIN A5 Postkarten mit Prägung, 1 Propagandaposter]

– Earbook [limitiert auf 8000 Exemplare]

– Schwarze Vinyl-Historien-Edition

– Copper Vinyl History Edition [Nuclear Blast Mailorder exklusiv, limitiert auf 500 Exemplare] *Ausverkauft*

– Fluorescent Orange Vinyl History Edition [limitiert auf 500 Exemplare] *Ausverkauft*

– Leaf Green Vinyl History Edition [Schweden-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Fluorescent Yellow Vinyl History Edition [Ginza-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Dusk Vinyl History Edition [exklusiv für Levykauppa, limitiert auf 300 Exemplare]

– Soft Grey Vinyl History Edition [Nordics exklusiv, limitiert auf 1000 Exemplare]

– Lavendel Vinyl History Edition [FNAC-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Rosewood Vinyl History Edition [Mystic-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Fluorescent Green Vinyl History Edition [UK-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare]

– Pacific Blue Vinyl History Edition [US-Exklusiv, limitiert auf 1500 Exemplare]

– Polar White Vinyl History Edition [NB US-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare] *Ausverkauft*

– Dewdrop Vinyl History Edition [EMP-exklusiv, limitiert auf 500 Exemplare] *Ausverkauft*

– Grüne Kassette [Nuclear Blast EU exklusiv, limitiert auf 100 Exemplare] *Ausverkauft*

– Graue Kassette [Nuclear Blast EU-exklusiv, limitiert auf 100 Exemplare] *Ausverkauft*

– Rote Kassette [EMP-exklusiv, limitiert auf 300 Exemplare] *Ausverkauft*

– Schwarze Kassette [NB US exklusiv, limitiert auf 200 Exemplare] *Ausverkauft*

– Crystal Clear-Kassette [US-exklusiv, limitiert auf 250 Exemplare]

– Weiße Kassette [Mystic exklusiv, limitiert auf 100 Exemplare]

