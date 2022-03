My Little Mayhem: neues Album erscheint im April, erste Single „Why So Serious?“online

Die Essener Rocker My Little Mayhem werden ihr neues, zweites Album Imperfection am 22. April via Boersma-Records veröffentlichen. Die erste Single ist bereits draußen. Den Clip zu Why So Serious? seht ihr hier:

Über My Little Mayhem:

Obacht, das Chaos bricht aus! My Little Mayhem bringt mit einer explosiven Mischung aus kraftvoller Popmusik und eingängigen Saxophon-Hooks die Menge ordentlich zum Tanzen. Dabei überrascht die siebenköpfige Gruppe aus dem Münchner Osten mit Elementen aus den unterschiedlichsten Genres und begeistert ihre Fans mit einer ungeahnten musikalischen Vielfalt. Dass die Band auf der Bühne derart viel Energie und Spaß vermittelt, verdankt sie vor allem ihrem Motto: „Why so serious?“



My Little Mayhem wurde im Frühjahr 2014 von einigen äußerst verschiedenen Musikern aus dem Ska-Punk- und Metal-Bereich gegründet, um aus diesen gängigen Genres auszubrechen und ihren ganz eigenen Stil zu finden. Im Januar 2016 belegte die Gruppe den ersten Platz im Band-Wettbewerb Running For The Best und gewann einen Auftritt auf dem Laut.stark Festival 2016 auf dem Marienplatz in München.



Am 3. Februar 2017 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Kind Af A Mess, welches innerhalb weniger Monate in kompletter Eigenregie entstanden war. Seit August 2020 ist es auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie iTunes und Spotify verfügbar.



Nachdem es My Little Mayhem im Sommer 2018 bis ins Bayernfinale des internationalen Band-Wettbewerbs Emergenza geschafft hatte, machten sich die Mitglieder an die Produktion ihres zweiten Albums. Das Thema des neuen Albums bleibt ihrer Linie treu: „Nimm dich nicht ganz so ernst und feiere deine Imperfektionen!“

My Little Mayhem online:

Facebook: https://www.facebook.com/mylittlemayhem

Instagram: https://www.instagram.com/my_little_mayhem/