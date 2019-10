Terror: Londoner Nachmittagsshow kommenden Sonntag wird von Hotel Radio livegestreamt

Die Los Angeles-Hardcore-Könige Terror werden sich kommenden Freitag mit ihrem aktuellen Studioalbum Total Retaliation im Gepäck auf Europatour begeben. Death Before Dishonor, Lion’s Law und Jesus Piece konnten als Special Guests für ebenjene Reise gewonnen werden. Für Fans, die leider zu keinem der anstehenden Konzerte gehen können, bietet die Band nun einen tollen Ersatz an: So wird Hotel Radio ihre Londoner Nachmittagsshow in der Camdener Underworld, die am Sonntag, den 3. November, stattfinden wird, im Livestream zeigen! Schaltet um 19.00 Uhr deutscher Zeit ein, um den Gig auf Facebook oder YouTube mitzuerleben:

Facebook: https://www.facebook.com/hotelradiolive/posts/2150095941761631

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1Ixd56u8zbk

Terror live:

w/ Death Before Dishonor, Lion’s Law, Jesus Piece

01.11. D Leipzig – Conne Island (w/ Outburst)

02.11. NL Eindhoven – The Sound Of Revolution*

03.11. UK London – The Underworld Camden** (w/ Outburst, World Collapse)

04.11. UK Leeds – Brudenell Social Club*** (w/ Outburst)

05.11. B Antwerpen – Kavka Zappa (w/ Mindwar)

06.11. D Hamburg – Knust

07.11. D Berlin – SO36 (w/ Born From Pain, Risk It!)

08.11. D Cham – L.A. (w/ Risk It!)

09.11. F Paris – Hardcore Fest

10.11. CH Zürich – Plaza Klub (w/ Dead Heat)

11.11. A Wien – Arena (w/ Iii Blood)

12.11. H Budapest – Dürer Kert (w/ Touch)

13.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof (w/ Piece Of Mind)

14.11. D Münster – Sputnikhalle (w/ No Turning Back)

15.11. D Karlsruhe – Weiße Rose (w/ No Turning Back, Rotting Out)

16.11. D Kassel – Scream Festival

17.11. D Köln – Gebäude 9 (w/ No Turning Back)

*ohne Lion’s Law

*ohne Lion’s Law & Death Before Dishonor

***ohne Death Before Dishonor

30.11. USA Amityville, NY – Revolution Bar & Music Hall (w/ Backtrack, No Warning, King Nine, Hangman, Rule Them All) *Ausverkauft*

13.12. USA Buffalo, NY – Tid‘ The Season

21.12. USA Mesa, AZ – The Winter Jam (w/ No Warning, Downpresser, The Beautiful Ones, Easy Money)

Australien 2020

w/ Malevolence

16.01. AUS Brisbane – The Brightside

17.01. AUS Sydney – Landsdowne Hotel

18.01. AUS Sydney – Invasion Fest

19.01. AUS Newcastle – Hamilton Station Hotel Bistro

20.01. AUS Wollongong – Dicey Riley’s Hotel

21.01. AUS Canberra – Transit Bar

23.01. AUS Melbourne – Stay Gold

24.01. AUS Frankston – Pelly Bar

25.01. AUS Adelaide – Jive

26.01. AUS Perth – Amplifier Capitol

08.02. USA Louisville, KY – Life and Death Brigade Fest

Terrors weltweit gefeiertes Album Total Retaliation ist im September 2018 via Nuclear Blast (Europa) und Pure Noise (Rest der Welt) erschienen.

Holt euch Total Retaliation hier: http://nuclearblast.com/terror-totalretaliation

Mehr zu Total Retaliation:

https://www.youtube.com/watch?v=N-xClO7R57g&list=PLYQhPJrQIlgOrikL-VACk5eNjQ3yrs9kM

https://www.youtube.com/watch?v=XevEWq5xkcY&list=PLB4brr7vf-P782pHyCBwacjjoMek-vBun

Terror sind:

Scott Vogel – Gesang

Martin Stewart – Gitarre

Jordan Posner – Gitarre

Chris Linkovich – Bass

Nick Jett – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.totalretaliation.com

www.facebook.de/terrorhardcore

www.instagram.com/terrorhardcore

www.twitter.com/terrorhardcore

www.nuclearblast.de/terror