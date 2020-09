Thundermother: drehen „Into The Mud“ Video in Schleswig-Holstein und geben neue Termine in Deutschland bekannt

Into The Mud. Thundermothers Song von der am 31. Juli veröffentlichten vierten Scheibe Heat Wave, beschreibt die damaligen Eindrücke vom Wacken Open Air 2017, als die vier Schwedinnen zum ersten Mal in Schleswig-Holstein waren. Damals war die Fläche vor der Beergarden-Stage gerade von einem Wolkenbruch in eine einzige Suhle verwandelt worden. Mittlerweile fühlen sich die Schwedinnen hier in Schleswig-Holstein heimisch und nahmen schon direkt vor der Corona-Pandemie zwei Videos des Longplayers in Taarstedt bei Schleswig auf. Driving In Style hat mittlerweile bei YouTube eine knappe halbe Million Klicks. Das neue Video wird diese Klickzahl deutlich übertreffen. Nachdem die Mädels mit einem Lincoln zur Bühne gebracht werden, rocken sie los – und landen am Ende selbst im Matsch!

Rund 50 freiwillige Supporter wurden von der Regisseurin Jasmin Taiebi und Manager Michael Thiesen in Szene gesetzt und suhlten sich zum Teil mit Wonne in dem extra auf einem Acker bei Kropp hergestellten Matsch.

Jetzt bleibt uns nur noch, auf das Video zu warten. Ein VÖ-Datum war den Verantwortlichen leider nicht zu entlocken.

Anders hingegen die nächsten Tourtermine.

Zur Heat Wave Release-Tour Part III dürfen wir folgende Termine verkünden:

21.10.2020 DE – Münster/ Jovel Music Hall

22.10.2020 DE – Bad Friedrichshall/ Lemmy`s Bar

23.10.2020 DE – Burglengenfeld/ VAZ Pfarrheim

25.10.2020 DE – Lindau/ Club Vaudeville

27.10.2020 DE – München/ Backstage Werk

29.10.2020 DE – Donauwörth/ Doubles Starclub

30.10.2020 DE – Donauwörth/ Doubles Starclub

31.10.2020 DE – Donauwörth/ Doubles Starclub

01.11.2020 DE – Hohenlimburg/ Werkhof

03.11.2020 DE – Würzburg/ Posthalle

04.11.2020 DE – Osnabrück/ Bastard Club

06.11.2020 DE – Kaiserslautern/ Kammgarn

07.11.2020 DE – Memmingen/ Kaminwerk

08.11.2020 DE – Weinheim/ Café Central

09.11.2020 DE – Köln/ Rock-Pit (Acoustic Show)

11.11.2020 DE – Hamburg/ tba.

12.11.2020 DE – Oberhausen/ Resonanzwerk

13.11.2020 DE – Saarbrücken/ Garage

14.11.2020 FR – Strasbourg/ La Laiterie

15.11.2020 BE – Antwerp/ Kavka Zappa