Wer bei Nerd Metal direkt an Horizis denken muss, der kann nun eine weitere Band hinzufügen. Mit Too Famous bringen Timōrātus ihre nächste Single an den Start.

Nach ihrem letzten großen Release My Life In A Mediocre Metal Band bringt sich die Progressive Metal Band für den nächsten großen Wurf an den Start. Wer die noch relativ unbekannte Truppe noch nicht kannte, sollte dringend mal reinhören.

Mehr zum letzten Album: