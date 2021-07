Umbra Et Imago: präsentieren Single und Video ‚A New God Is Rising‘

Gegründet wurden Umbra Et Imago im Oktober 1991

Umbra Et Imago werden somit 2021 30 Jahre alt!

Gefeiert wird jetzt zunächst mit der neuen Single A New God Is Rising.

Hier gibt es das Video:

Und das sagt Bandkopf und Sänger Mozart dazu:

„Die Idee war grandios….

Die Umsetzung anstrengend!

Die Vision war, nach zig pandemiebedingten verworfenen Möglichkeiten unseren 30sten doch noch mit einem Livekonzert zu krönen!

Letztlich blieb uns der sehr symbolische (für das Klima gute) Ansatz, einfach ein Konzert für die geschundene Natur zu spielen!

Set-Aufbau draußen in der Wildnis. Danach kam der Regen, und er blieb.

Also nehmen wir Plan B: Wir verlegen das Set in das Gewächshaus! Kreative erfahrene Musiker haben nun mal immer einen Plan B.

Neben den vielen kleinen Symbolen, die sich im Clip mannigfaltig verstecken, hatte der Dreh für uns folgenden Reiz:

Wir spielten ein Set tagsüber und dasselbe Set nachts, mit einem wirklich ausgeklügelten Lichtkonzept (Design: Dirk Berger – Kamera und Regie: Dirk Weiler), also mit echter Bühnen-Atmo.

Wir wollten wissen, ob und was das was mit uns Musikern macht. Klarer Fall: Mit Bühnenflair spielt man extrovertierter, etwas vorne im Groove, macht mehr Faxen mit Gesicht und Gestik, ist aufgeregter und vieles mehr……..für uns war das ein wirklich aufschlussreiches Erleben. Aus all diesen Situationen wurde der Clip dann geschnitten, also völlig „ungekünstelt“. Man findet sogar Gespräche und internen Blödsinn. Für uns war das eine wirklich schöne Momentaufnahme.

Wir hoffen, Ihr spürt das, wenn ja, dann haben wir alle zusammen wieder einmal eine mystische, nicht physikalische, aber durchaus dionysische Begegnung der musikalischen Art!

Na dann…….Platz für die Musik!“

https://de.getnext.to/umbra-et-imago

www.facebook.com/umbraetimago.official