Portrait: veröffentlichen Details zum neuen Album ‚At One With None‘

Am 3. September werden Portrait ihr neues Album At One With None via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack auf At One With None bietet euch das Video zur ersten Single Phantom Fathomer, das ihr euch hier ansehen könnt:

Auf metalblade.com/portrait kann das Album in diesen Formaten vorbestellt werden:

– jewelcase-CD

– deluxe box set (hardcover box, white vinyl, exclusive 7″, back patch, art print, hand-signed photo card – limited to 500 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– gold vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– silver vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– red w/ black dust vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– green vinyl (US exclusive)

Was modernen Heavy Metal angeht, gibt es wenige Bands, die Portrait das Wasser reichen können. Die Schweden gehen seit anderthalb Jahrzehnten ihren eigenen Weg und haben das etablierte, langlebige Genre mit frischem Schwung in neue Richtungen geführt.

Nach dem gefeierten Album Burn The World (2017), das Gitarrist Christian Lindell treffend als „intensiv und von hoher Energie durchdrungen“ beschreibt, kehrt die Band mit dem Machtwerk At One With None zurück. Aufgenommen in den JFK Studios in Kristianstad, Schweden, zusammen mit Tommy Hansen (Helloween, Hatesphere). Obwohl Fans sofort erkennen werden, dass ihre Helden dahinterstecken, wärmen Portrait nicht bloß alte Ideen auf, sondern meiden Gefilde, die sie schon betreten haben. „Ich halte mich an die simple ‚Regel‘, dass kein Song für die aktuelle und auch alle zukünftigen Platten irgendeinem anderen ähneln soll, den wir schon komponiert und veröffentlicht haben. Wir machen das alles jetzt seit 15 Jahren, und ich darf wohl mit Stolz behaupten, dass es uns gelungen ist, eine eigene Identität, einen individuellen Sound zu finden, was man heutzutage eigentlich nicht von vielen Bands sagen kann. Das ist unsere größte Leistung, wobei wir unsere Grenzen noch ausloten und diesen Sound weiterentwickeln wollen, ohne uns zu wiederholen.“ Dass sich diese Einstellung bezahlt macht, lässt sich nicht leugnen, denn das Album ist eine unerlässliche Ergänzung des Gesamtwerks der Band.

At One With None Tracklist:

1. At One With None

2. Curtains (The Dumb Supper)

3. Phantom Fathomer

4. He Who Stands

5. Ashen

6. A Murder Of Crows

7. Shadowless

8. The Gallow’s Crossing

Portrait Line-Up:

Per Lengstedt – Vocals

Christian Lindell -Guitars

Fredrik Petersson – Bass

Anders Persson – Drums

Portrait online:

https://www.facebook.com/portraitsweden

https://www.instagram.com/heavymetalportrait