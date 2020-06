Versengold – Autokino Tour 2020 (Vorbericht)

Eventname: Versengold – Autokino Tour 2020

Headliner: Versengold

Ort: Deutschland

Datum:

04.07.2020 – Hamburg, Am Cruise Center Steinwerder

16.07.2020 – Stuttgart, Canstatter Wasen

17.07.2020 – Oberhausen, Auto-Arena-Oberhausen

22.07.2020 – Atterdorn, Parkplatz Attahöhle

Kosten: 79,00 € VVK für PKW mit zwei Personen, keine Abendkasse

Genre: Folk Rock, Mittelalter Rock

Links: https://www.versengold.com/

https://www.facebook.com/Versengold/

Das Jahr 2020 ist sicher in vielen Dingen ein besonderes Jahr. Wenn vor drei Monaten jemand gesagt hätte, komm – wir spielen ein Konzert auf einem Parkplatz, übertragen das über eine UKW-Frequenz in die PKWs und schauen auf Videoleinwänden die Band, welche man klein auf der Bühne sieht. Was hätte man da wohl gesagt?

Nun gibt es seit ca. vier Monaten so gut wie keine Möglichkeiten für Musiker ihrem Beruf nachzugehen. Versengold aus Bremen waren so ziemlich die ersten Musiker, welche in Deutschland alternative Möglichkeiten während Corona an den Start brachten. So gab es einen echten Livegig als Stream im Mai (Wiederholungskonzert am 11.07.2020), welcher Tickets benötigte und nicht auf YouTube 1000-mal angesehen werden kann.

Nach Doro gehen Malte und seine Mitstreiter auch mit als erste Band aus dem Rock und Metalzirkus den alternativen Weg bezüglich Autokinos. Ich kann dazu nicht sagen, wie es wird. Warum? Ich habe keine Erfahrung und nur bedingte Vorstellungskraft bezüglich der Bühne. Das, was man bei Doro sah, inklusive des „Abrockens“ vor der Bühne, sah auf jeden Fall interessant aus. Aber wie heißt es so schön? Neue Erfahrungen gewinnen, gehört zum Leben. Warum nicht Konzerte auf einem Parkplatz?