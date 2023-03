Viva – Das Ist Die Wahrheit

Artist: Viva

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Album: Das Ist Die Wahrheit

Spiellänge: 42:34 Minuten

Genre: Deutschrock

Release: 31.03.2023

Label: Drakkar Entertainment

Link: www.viva-band.de

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Flo Rittweger

Gitarre – Andrei Alexandru

Bass – Horst Diezinger

Schlagzeug – Ingo Zeiler

Tracklist:

Alles Wird Gut Die Wahrheit Über Uns Wir Sind Unser Ziel Immer Erst Am Anfang Worte Werden Waffen Sein Es Tut Uns Gar Nichts Leid Deine Welt Genau Hier Unsere Therapie Was Kann Die Welt Noch Für Mich Tun? Und Du Wirst Es Verstehen Die Wege Kreuzen Sich Nicht Mehr

Das Ist Die Wahrheit ist bereits das dritte Album der Deutschrock-Band Viva aus Franken. Als reine Coverband 2016 gegründet, schreiben sie seit 2018 eigene Songs, und wer dann in drei Jahren drei Alben veröffentlicht, scheint da auch auf dem richtigen Weg zu sein. Am 31.03.2023 erscheint also nun das neuste Werk auf Drakkar Entertainment und beschäftigt sich laut Bandinfo mit Freundschaft, Liebe, Treue und den Schattenseiten des Ruhms.

Alles Wird Gut beginnt schön punkig und textlich mag ich die Mischung aus klarer Aussage und dem gewissen Rotz, der halt einfach nicht fehlen darf, aber auch nicht völlig im Vordergrund stehen sollte. Die Wahrheit Über Uns steht dem starken Firstsong in nichts nach. Guter Deutschrock, bei dem man auch die Texte deutlich verstehen kann, was mir persönlich immer wichtig ist. Dann folgt Wir Sind Unser Ziel sehr nachdenklich und fast balladig. Normalerweise stört mich so ein Break in der Geschwindigkeit, wenn man sich grad in ein Album eingegroovt hat. Hier ist dieser ruhige Song aber so kraftvoll und eindringlich präsentiert, dass ich mich irgendwie abgeholt fühle und es komplett genießen kann.

Wieder deutlich punkiger beginnt Immer Erst Am Anfang und es macht einfach Spaß zuzuhören. In der Mitte kurz wieder entschleunigt, nimmt der Song zum Ende noch mal Fahrt auf und an vielen Stellen fühle ich mich von der Art des Songaufbaus an die Donots erinnert. Auch Worte Werden Waffen Sein ist einfach stark gemacht, geht etwas in Richtung Hämatom, ist textlich super verarbeitet und an den passenden Stellen abwechslungsreich und mitreißend. Bisher für mich der beste Song des Albums. Tatsächlich ist Es Tut Uns Gar Nichts Leid dann nicht so meins. Textlich wird mir hier zu sehr mit Schimpfwörtern um sich geworfen. Ich mag’s lieber, wenn es intelligent verpackt ist, als wenn man so nach vorne raushaut. Schade, da der Sound echt Laune macht.

Die Hälfte ist rum und ich hab eigentlich noch nicht viel zu meckern. Auch Deine Welt gibt keinen Anlass dazu. Abwechslungsreich und schön schnell, mit gut verpacktem Inhalt mag ich den Song auf Anhieb. Dann wird es wieder nachdenklich und ruhig und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist so ausdrucksstark, so sehr auf den Gesang reduziert, fast poppig, aber doch irgendwie mit Gänsehautfaktor. Genau Hier ist definitiv mein zweiter Favorit, auch wenn es nicht so sehr in meine sonstige Playlist passt, vielleicht ist es auch einfach der Text, der mich so abholt. Unsere Therapie ist wieder schön rockig und läuft so durch. Als ich grad denke, jetzt kann ja nichts wirklich Neues mehr kommen, beginnt Was Kann Die Welt Noch Für Mich Tun? Und auch hier wieder diese tolle Mischung aus Punk, Rock, Pop, Rotz und wirklich eindringlichem Text. Super! Anspieltipp Nr. 3 steht fest.

Und Du Wirst Es Verstehen ist zwar poppiger, aber das ist inzwischen auch egal, mich hat dies Album eingefangen, definitiv wird das eine dieser Endlosnummern auf Autofahrten, bis es den Kids aus den Ohren kommt. Und als wollten die Jungs von Viva mir noch kurz beweisen, dass immer noch was geht, kommt als letzter Song eine Klavierballade. Die Wege Kreuzen Sich Nicht Mehr ist an dieser Position gut platziert, so ruhig und nachdenklich hätte der Song das Album weiter vorne total ausgebremst, ist hier als krönender Abschluss aber bestens aufgehoben.