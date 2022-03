Vola: mit neuem Live Video aus dem Album „Live From The Pool“

Das dänisch-schwedische Quartett Vola veröffentlichen am 1. April 2022 ihre allererstes Live-Album Live From The Pool an. Das Album wird es als CD+Blu-ray, mint grünem Vinyl und Digital geben. Heute wird mit Head Mounted Sideways das dritte Vorab-Video veröffentlicht.



Schlagzeuger Adam Janzi sagt: „Es ist uns eine Freude, euch Head Mounted Sideways von unserer kommenden Live From The Pool-Veröffentlichung vorzustellen! Wir haben es letztes Jahr in einem verlassenen Militärlager in Dänemark aufgenommen. Trotz der Kälte und der Feuchtigkeit hatten wir eine großartige Zeit dort, den ganzen Tag und die ganze Nacht bis in den frühen Morgen hinein. Zwischen dem Verladen der ganzen Ausrüstung, dem Aufbau, der Aufnahme und dem Abbau hatten wir Zeit, das verlassene Gelände zu besichtigen und alles in uns aufzunehmen. Die Atmosphäre des Ortes, die verlassenen Hallen und die Erinnerungen, die dort vielleicht noch wohnen, haben unsere Show beeinflusst und uns das Gefühl gegeben, Teil einer anderen Welt zu sein. Hoffentlich können wir euch in diese Welt mitnehmen und euch einen Einblick in das geben, was wir dort erlebt haben!„



Im September 2021 spielten Vola eine intime Show in einer atemberaubenden Live-Umgebung. Live From The Pool fand im Schwimmbad des verlassenen Militärlagers Auderød auf Nordseeland in der Nähe von Kopenhagen, Dänemark, statt. Das von dem weltberühmten Architekten Henning Larsen entworfene Gebäude ist heute Teil des Auderød-Naturparks. Ein Ort, an dem die Natur auf die Geheimnisse eines ehemaligen Militärstützpunktes trifft, der darauf wartet, erkundet zu werden.

Die genreübergreifende Musik der Band wird in Zusammenarbeit mit dem visionären dänischen audio-visuellen Künstlerkollektiv Vertigo zu einem einzigartigen Erlebnis, bei dem Licht, Natur, Musik und Beton aufeinandertreffen.