Opera Diabolicus – Death On A Pale Horse

Death On A Pale Horse ist nach dem Debüt 1614 aus dem Jahr 2012 das zweite Album der schwedischen Formation Opera Diabolicus. Erschienen ist es bereits Ende letzten Jahres beim Label Season Of Mist. Das Album ist als CD und limitiertem Vinyl in den Farben schwarz (600 Stück) und rot (200 Stück) erhältlich.

Hinter Opera Diabolicus stecken im Grunde genommen die beiden Musiker Adrian De Grow (Bass) und David Grimoire (Gitarre und Keboards). Wie beim Debüt auch, haben sich die beiden dieses Mal wieder einige Gäste für die Produktion des Albums eingeladen. Zu nennen wären da in erster Linie Mats Levén (Candlemass, Therion, Skyblood), Snowy Shaw (King Diamond, Mercyful Fate, Therion, Notre Dame), Andy La Rocque (King Diamond) und Michael Denner (King Diamond, Mercyful Fate). Aber noch einige mehr haben da mitgewirkt, die alle aufzuzählen, wohl den Rahmen hier sprengen würden. Nennen möchte ich jedoch noch unbedingt Angelina DelCarmen, die auf einigen Songs die weibliche Stimme eingesungen hat.

Mit Death On A Pale Horse setzen die Schweden eine epische Geschichte über Hexerei, den schwarzen Tod und Rache mit teilweise bombastischen Elementen um. Passend dazu das von Gyula Havancsák gestaltete Cover, der auch schon für das Cover des Debüts zuständig war.

Opera Diabolicus nennen ihr Genre selbst Horror Metal, dahinter verbirgt sich ein düsterer, schwarz gefärbter Heavy Metal als Basis/Grundlage. Dieser wird sehr geschickt teilweise mit epischem Doom und einer Menge an symphonischen Arrangements aufgewertet. So entsteht eine Atmosphäre, die man dann wirklich Horror Metal nennen könnte, wenn man das denn möchte. Hier und da muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr in einen Bombast verfällt. Ich könnte mir vorstellen, dass Death On A Pale Horse einer Menge Metaller gefällt, die auf symphonischen Bombast angereicherten Heavy Metal stehen.

