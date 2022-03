The Clash – Das Offizielle Bandbuch (Neuauflage)

Dieses Buch firmiert unter dem Beinamen Bandbuch und nicht als Biografie. Und das ist genau richtig so. Zwar ist auch dieses Buch in die acht Jahre des Bestehens aufgeteilt, schildert aber nicht biografisch die Ereignisse. Die Band kommuniziert hier ihre Geschichte in Interviewform. Die Mitglieder erzählen ihre Erinnerungen an die Geschehnisse der damaligen Zeit. Komplettiert wird das Ganze mit bis dato exklusiven, unveröffentlichten Fotos aus ihren privaten Archiven.

Die einzelnen Jahrgangskapitel sind sehr ausführlich. Die Band beschreibt nicht nur die Geschehnisse rund um sämtliche Konzerte, sondern beschreibt in erster Linie die Entstehungsprozesse ihrer Songs. Dazu gehört natürlich auch das Erlebte bei den Studiosessions und Aufnahmen der Songs. Unterstützend ist das Werk versehen mit den angesprochenen Fotos. Aber auch Flyer, Poster und Eintrittskarten dienen zur Auflockerung, was schön anzusehen ist. Heutzutage gibt es ja nur noch die digitalen Massentickets oder Files zum selber Ausdrucken. Das Buch ist im Ganzen liebevoll gestaltet und erweckt zum Teil den Eindruck eines Fotoalbums. Auf jeden Fall ist es ein Stück Zeitreise in das London der Siebziger und Achtziger mit all den Facetten des Punkrocks dieser Zeit.

Aber nicht nur das Bandgeschehen findet seinen Platz. Natürlich geht es unter anderem auch um Drogenkonsum, der im Rauswurf von Drummer Topper Headon gipfelt. Natürlich geht es auch um die Beziehungen und Aktionen mit den befreundeten Sex Pistols. Natürlich geht es auch um Ärger mit Behörden, Polizei und Agenturen. Natürlich geht es auch um Probleme mit Studios und Locations. Was kaum Beachtung findet, sind private Geschehnisse rund um die Bandmitglieder sowie Erlebnisse mit und rund um die Fans. Ereignisse rund um Auftritte kommen vor, aber direkte Kontakte oder Kuriositäten bekommen kaum Platz. Dafür hätte man wahrscheinlich auf die eine oder andere Abbildung verzichten müssen. Tourpläne, Pässe und Setlisten ihrer Touren fehlen selbstverständlich nicht. So bekommt man einen Eindruck davon, was einen in etwa auf einem Konzert erwartet hätte. Leider war es mir nicht vergönnt, das erleben zu dürfen. Als Jugendlicher hatte ich leider viel zu wenig Geld und Möglichkeiten dazu. Ich musste nehmen, was meine kleine Provinzstadt mir bot. Wenn man dann liest, dass in Konzerten oftmals dreißig Songs und mehr gespielt wurden, ärgert man sich umso mehr darüber.

Das Buch ist natürlich online auf jeder Plattform und auch beim Verlag direkt bestellbar. Hier findet ihr auch eine Leseprobe, um euch einen optischen Eindruck abzuholen. Natürlich freut sich aber auch jeder örtliche Buchhändler eures Vertrauens auf einen persönlichen Besuch.