The Who – Live At Shea Stadium

The Who, eine der bedeutendsten britischen Rockbands, haben mit Live At Shea Stadium ihr beliebtestes Livealbum am 01.03.2024 über Mercury/Universal Music erneut veröffentlicht. Die Aufnahme erstreckt sich über beeindruckende 118 Minuten und präsentiert die legendäre Performance der Band aus dem Jahr 1982. Die Veröffentlichung bietet neu abgemischte Audiospuren aller 25 Songs, die das Publikum in ihren Bann gezogen haben. Fans können sich auf eine klangliche Wiederentdeckung der einzigartigen Energie und Virtuosität von The Who freuen. Ursprünglich im Juni 2015 auf DVD und Blu-ray veröffentlicht, ist dieses Meisterwerk nun erstmals auch auf 2CDs oder 3LPs erhältlich. Live At Shea Stadium 1982 von The Who hat bereits seit einigen Jahren einen festen Platz in der Geschichte der Liveaufnahmen der Formation.

Taucht erneut in die zeitlose Musik von The Who und erlebt die Magie ihres unvergesslichen Auftritts im Shea Stadium von 1982. Eröffnet wird das Konzert von Substitute, I Can’t Explain und Dangerous. Mit im Schlepptau haben sie zeitlose Evergreens wie Sister Disco oder den so oft gecoverten Klassiker Behind Blue Eyes, der auch diese Session gekonnt aufwertet. Die 25 Songs aus dem Jahr 1982 aus der ersten erfolgreichen Epoche der Band bilden einen wunderbaren Querschnitt aus der wilden Karriere. Die im Anschluss nicht weniger erfolgreich war, jedoch viel gemächlicher nach ihrer zwischenzeitlichen Trennung 1983 vonstattenging. Endless Wire und Who waren die einzigen Studioalben nach den produktiven Tagen. Dem Status als hochwertige Rockband blieben sie immer treu, was uns wieder zu Live At Shea Stadium bringt. Ebenfalls mit an Bord Tattoo, Pinball Wizard und Naked Eye. Den Schluss setzen die beiden Hits Summertime Blues und Twist And Shout. Vor allem Vinyl-Liebhaber kommen bei dieser neuen Auflage auf ihre Kosten und werden ihre Sammlung um ein grandioses Konzert bereichern.

