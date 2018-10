Vom tollen Label Bridge 9 gibt’s tolle Neuigkeiten.

War On Women sind auch für Bridge 9-Verhältnisse eine aufsehenerregende Band.

Die feministische Gruppe aus der fiesen US-Mord-Metropole Baltimore rüttelt die dortige Szene seit 2010 durcheinander.

Sich selbst bezeichnet der gemischte Fünfer als „Co-ed feminist Hardcore-Punk-Band“.

Musikalische Power und eindringliche Message stehen bei War On Women auf Augenhöhe.

Mit der Energie des klassischen HC-Punk werden sexistische, patriarchalische und politische Entgleisungen mit Humor, Intelligenz und Wut attackiert.

Die Band kann musikalisch aber auch ganz anders.

Live From Magpie Cage – Acoustic zeigt die Gruppe – logo! – live und akustisch.

Stripped down, doch nicht minder intensiv, vielleicht sogar noch eindringlicher funktionieren die hier eingefangenen Songs bestens.

