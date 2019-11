Wheel: kündigen Headline-Tour für Februar 2020 an

Im Zuge ihres Debütalbums Moving Backwards (Odyssey Music Network) kündigen die Progressive Metaller Wheel nun ihre Headline Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Februar 2020 an.

Sänger und Gitarrist James Lascelles kommentiert: “Es ist richtig lange her, seit wir das letzte Mal eine Headline Tour gespielt haben und wir hatten bisher noch nie die Gelegenheit, so viel unserer Musik live zu spielen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass diese Tour etwas Besonderes wird, das niemand verpassen sollte!”

Ihr beachtenswertes Debütalbum Moving Backwards mit den Singles Where The Pieces Lie und Vultures, hat bereits über 2 Millionen Streams allein auf Spotify gesammelt.

Nach den beiden EPs The Path (2017) und The Divide (2018) zeigen Wheel mit ihrem Debütalbum eine unverkennbare Collage aus Progressive Rock, Grunge und Filmmusik, was zum Teil in Tool-esque Meisterwerke ausufert.

Zusätzlich zum musikalischen Bestreben behandelt das Album ein komplexes und unbestreitbar wichtiges Thema. In ihrer früheren Single Please zerriss die Band bereits die mediale Darstellung der albtraumhaften Grausamkeiten der syrischen Flüchtlingskrise und präsentierte sich furchtlos, ihre Meinung zu äußern. Auf Moving Backwards zeigen sie mit dem Finger auf Themen wie Zensur und institutionelle Bewusstseinskontrolle.

„Zensur in akademischen Bereichen wird immer gängiger. Wenn das so weitergeht und es sich auf Film, Comedy und Musik ausbreitet, landen wir an einem Ort, wo niemand mehr irgendetwas sagen darf. Der Text, den ich für Tyrant geschrieben habe – mit Zeilen wie ‚Silence will become the banner‘ – kündigt an, was uns bevorsteht, auch wenn ich hoffe, dass wir das im Keim ersticken können. Anstatt uns ökologische oder wirtschaftliche Dystopien anzuschauen, sehen wir auf diesem Album eher ein soziales Problem voraus“, erklärt Frontmann James Lascelles.

Mit dem Debütalbum Moving Backwards bewaffnet begibt sich das Quartett im Februar nun auf Headline Tour:

Wheel Februar 2020 Tour Daten

13.02.20 (NL) Hengelo, a

14.02.20 (DE) Hamburg. Headcrash

15.02.20 (DE) Köln, Club Volta

16.02.20 (DE) Wiesbaden, Kreativklub

18.02.20 (CH) Zürich, Klub Komplex

19.02.20 (DE) München, Strom

20.02.20 (AT) Wien, Chelsea

21.02.20 (CZ) Prague, Chapeau Rouge

22.02.20 (DE) Berlin, Maze Club

