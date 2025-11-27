Wildhunt: zweites Album „Aletheia“ erscheint im Januar 2026 über Jawbreaker Records

Die österreichische Band Wildhunt hat einen weiteren Song aus ihrem lang erwarteten zweiten Album Aletheia veröffentlicht, das am 2. Januar 2026 über Jawbreaker Records erscheint.

Der Visualizer-Clip zu The Holy Pale ist hier verfügbar:

Nach zehn Jahren im Verborgenen ist es endlich soweit! Auf ihrem neuen Werk setzt die Band den Weg ihres Debütalbums Descending konsequent fort – eine Mischung aus detailverliebtem, energiegeladenem Metal und epischen Songstrukturen – und führt Wildhunt in bisher unbekannte Gefilde.

Aletheia – Trackliste:

Touching The Ground The Holy Pale Made Man Kanashibari In Frozen Dreams Aletheia Sole Voyage

Cover-Artwork: Lena Richter

Seit ihrem Debütalbum hat sich vieles verändert, was sich nicht nur in der Besetzung, sondern auch im verfeinerten und gereiften Songwriting und der Musikalität widerspiegelt. Die sieben Tracks des neuen Albums nehmen die Hörer mit auf eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle, begleitet von düsteren und zum Nachdenken anregenden Texten, ohne dabei jemals an Schärfe zu verlieren – ein Juwel für alle, die außergewöhnlichen Metal lieben. Fans von frühen Metallica, Heathen, King Diamond oder Megadeth – das ist genau das Richtige für euch!

Wildhunt sind:

Wolfgang Elwitschger – Gesang & Gitarren

Julian Malkmus – Gitarren

Robbie Nöbauer – Bass & Hintergrundgesang

Lukas Lobnig – Schlagzeug & Percussion

Wildhunt online:

https://www.facebook.com/wildhuntaustria

https://www.instagram.com/wildhuntofficial