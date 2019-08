A Day To Remember: veröffentlichen neue Single ‚Degenerates‘

Bevor sie dieses Wochenende die Bühnen bei den Readings- und Leads Festivals in England betreten, schicken A Day To Remember ihre brandneue Single Degenerates über ihr neues Label Fueled By Ramen an den Start. Der hymnische Track ist überall als Stream und Download erhältlich.

In den kommenden Wochen stehen zahlreiche weitere Festivals für die Band aus Florida an, darunter zwei gewaltige Ausgaben ihres eigenen Self Help Fests in den USA. Das allererste Self Help Fest Massachusetts steigt am 7. September in Worcester und wird neben A Day To Remember Performances von Falling In Reverse, Fever 333, Real Friends, Wage War, Whitechapel, This Wild Life, A Loss For Words, The Acacia Strain und weiteren bereithalten. Am 12. Oktober folgt das fünfte Self Help Fest San Bernardino, bei dem A Day To Remember, I Prevail, Beartooth, Motionless In White, Animals As Leaders, Periphery, Real Friends, This Wild Life, Set Your Goals, Angel Du$t, Can’t Swim, Elder Brother und weitere auftreten. Infos und Tickets zu beiden Self Help Fests gibt es HIER. Ebenfalls im Oktober begeben sich A Day To Remember auf eine 32 Städte umfassende The Degenerates Tour durch Nordamerika. I Prevail und Beartooth sind als Specials Guests auf den meisten Terminen dabei.

Kürzlich überraschten A Day To Remember die Fans mit einem Feature auf Marshmellos Single Rescue Me, zugleich die erste neue Musik seit dem hochgelobten Album Bad Vibrations (2016). Das Musikvideo zum Song gibt es HIER zu sehen.

In den vergangenen Jahren haben A Day To Remember mit jeder ihrer Veröffentlichungen No.1 in den amerikanischen Rock-, Indie und/oder Alternative-Charts erobert. Auch in den deutschen Charts war die Band sehr erfolgreich, so kam das letzte Album Bad Vibrations auf Platz 7. Insgesamt haben A Day To Remember über eine Million Einheiten verkauft, über 400 Millionen Spotify-Streams und 500 Millionen YouTube-Views angehäuft, zwei US-Gold-Alben und ein UK-Silber-Album und ausverkaufte Touren auf dem Konto, getragen von einer weltweiten Anhängerschaft, deren Mitgliederzahlen in die Millionen gehen. Vom Rolling Stone zu An Artist You Need To Know erklärt, setzten sich A Day To Remember aus Jeremy McKinnon (Gesang), Alex Shelnutt (Drums), Kevin Skaff (Gitarre, Gesang), Neil Westfall (Gitarre, Gesang) und Joshua Woodard (Bass) zusammen.

http://adtr.com/

https://www.facebook.com/adtr

https://twitter.com/adtr

https://www.instagram.com/adtr/

https://www.youtube.com/adaytoremember

