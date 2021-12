Adventskalender 2021 – Türe 24 – Sonos One

Wie schon versprochen – heute wird es absolut großartig! Auch dieses Jahr haben wir euch hinter dem 24. Türchen das größte Paket unseres Adventskalenders gepackt. Neben unglaublichen vierzehn CDs, einer Blu-Ray Disc, einem Buch, einer DVD, einem Kellnermesser, Patches, Shirts und fünf genialen Vinyl-LPs haben wir das bisher wohl lauteste Geschenk versteckt, das wir jemals in unserem Adventskalender hatten – einen Sonos Lautsprecher.

Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und freuen uns darauf, dass ihr auch morgen wieder dabei seid!

Der Sonos One ist ein kompakter Smart Speaker, der raumfüllenden Sound garantiert und sich bequem per Stimme steuern lässt. Er spielt Musik, Hörbücher, Podcasts und sämtliche Audioinhalte von über 100 Streaming-Diensten ab. Dank der Integration von Google Assistant und Amazon Alexa kann der Sonos One via Sprache gesteuert werden, aber auch wahlweise über die Sonos App, per Direct Control zum Beispiel direkt aus der Spotify-App oder ganz einfach per Touch direkt am Gerät. Der Sonos One unterstützt zudem AirPlay2 und lässt sich wie alle Sonos Speaker problemlos in das Sonos Soundsystem integrieren. Zusammen mit einem zweiten Sonos One lässt er sich kinderleicht zum Stereopaar koppeln oder mit der Sonos Beam oder Arc zum Heimkino-Setup erweitern. Das kompakte Design passt sich jedem Raumdesign an und da er feuchtigkeitsbeständig ist, ist er auch der ideale Begleiter im Badezimmer. Den besten Weihnachtssound bekommen die Hörer über den hauseigenen Radio Streaming-Dienst Sonos Radio, der stimmungsvolle Songs und Feiertagshits für jeden Geschmack bereithält. Weitere Informationen auf https://holiday.sonos.com/de-de/

Inhalt Türchen 24

Craving – By The Storm Audio-CD Devil May Care – Divine Tragedy Audio-CD Encryption – A Demon Decayed Audio-CD Hangar – The Best Of 15 Years, Based On A True Story Audio-CD King Company – Trapped Audio-CD Kublai Khan – Nomad Audio-CD Rantanplan – Stay Rudel – Stay Rebel Audio-CD Ray Wilson – Upon My Life Audio-CD Scorpions – Animal Magnetism Audio-CD Scorpions – Lovedrive Audio-CD Scorpions – Savage Amusement Audio-CD Taskforce Toxicator – Reborn In Thrash Audio-CD Temple Of Deimos – Work To Be Done Audio-CD U.D.O. – Game Over Audio-CD Hamilton – Undercover In Stockholm Blu-ray Disc Staffel 1 Talk On The Wild Side – Treffen Mit Metal- Und Rock-Musiker:innen Buch Autor: Matthias Prenzel; ISBN: 978-3-945715-94-9 Professor T DVD Serie Staffel 1 Time For Metal – 10 Years Of Time For Metal Einlassbändchen One Size Fits All Time For Metal – 10 Years Of Time For Metal Einlassbändchen One Size Fits All Kellnermesser Flaschenöffner; Messer; Korkenzieher Beerenweine.eu Time For Metal – Kennzeichenhalter Kennzeichenhalter Warning Loud Music Inside Kneipenterroristen – Rotlicht Party Rock ’n‘ Roll – Kondom Kondom Torturized Logo-Patch Hypocras Metaldrink 0,5 l; 9,5 % Vol.; Wein Aus Früchten Mit Gewürzen I Am Machine – I Am Machine Promo-CD Kneipenterroristen & Freunde – 24 Schäumende Stimmungshits Promo-CD Handsigniert Kneipenterroristen & Freunde – Schäumende Stimmungshits 2 Promo-CD Handsigniert Schnapskelch Steingut Beerenweine.eu Weinkelch Steingut Beerenweine.eu Dawn Of Disease – Worship The Grave (Colored Print) T-Shirt Fruit Of The Loom; Female S Deadborn – Bless The Antigod T-Shirt Gildan; Male M Time For Metal – This Is Metal 2.0 T-Shirt Gildan; Male M Stay Together – Logo Tasse Plizzken – Dear All Happy People Vinyl-Flexi Disc Axel Rudi Pell – Sign Of The Times Vinyl-LP Bird Of Paradise – Dead Venus Vinyl-LP Sodom – Bombenhagel Vinyl-LP Soulburn – Noa’s D’ark Vinyl-LP Torturized – Omnivore Vinyl-LP Handsigniert Sonos One Wifi Lautsprecher Farbe: Schwarz The Very End – Zeitgeist WOODEN BOX SET – Vinyl-Boxset transparent/schwarz – Limitiert inkl. Zertifikat Nr. 101/200 Mentalist – Journey To The Unknown Zahnseide – Traveler Size Sonic Reign – Skull Zipper Fruit of The Loom; Male M

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 27. Dezember 2021!

Monday 27th of December 2021 12:00:00 AM

Teilnahmen:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.