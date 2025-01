Aeon Of Awareness: veröffentlichen ihr Debütalbum „The Embracing Light Of Rarohenga“ am 17.01.

Die Melodic-Death-Metal-Band Aeon Of Awareness wird in Kürze ihr Debütalbum The Embracing Light Of Rarohenga zu veröffentlichen. Nach der Veröffentlichung von zwei EPs ist die Band bereit, ihren Sound auf breiterer Ebene zu debütieren und tief in die Welt der Māori-Mythologie einzutauchen. Die düstere, melodische Atmosphäre des Albums umhüllt den Hörer, während er durch dunkle Themen wie die Konfrontation mit dem Tod, ungezügelte Wut und sogar Warnungen aus der Perspektive eines mächtigen Kauri-Baums geführt wird, der die Misshandlung der Natur durch die Menschheit anspricht.

Aeon Of Awareness wurde 2020 von den Musikern Meta und Per gegründet. Diese unsicheren Zeiten inspirierten sie dazu, ihre kreativen Energien zu bündeln, um ihre Vision zu verwirklichen, die Musik aus ihren jüngeren Tagen zu ehren und gleichzeitig ihren Sound und das Genre immer weiter voranzutreiben.

The Embracing Light Of Rarohenga basiert auf der klassischen Melodic-Death-Bewegung der 90er Jahre, hat aber gleichzeitig einen schweren und modernen Touch. Die Songs präsentieren melodische Harmonien gegen eine messerscharfe rhythmische Kante und extremen Gesang, mit einem Fokus auf dynamischem Songwriting.

Die Trackliste zu The Embracing Light Of Rarohenga findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

FFO: At The Gates, Hypocrisy, Kanonenfieber, Night In Gales, Wolfheart

