Art Against Agony: WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast (Single) erscheint erst am 06.08.2021

Der eigentlich zum 02.07.2021 geplante Release der Single WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast der Prog Jazzer/Prog Metaller Art Against Agony verschiebt sich auf den 06.08.2021. WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast wird nun zeitgleich mit der EP Reincarnation Suite veröffentlicht.

WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast ist der erste Release von Art Against Agony mit Gesang. Der Song ist eine Kooperation mit der russischen Künstlerin Victoria Grizley (mnstrgry), die die Voices zu dem Song beiträgt.

WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast wird ausschließlich digital über Spotify, ITunes und dem Bandcamp erhältlich sein. Die EP Reincarnation Suite wird auch auf Vinyl erhältlich sein.

Art Against Agony sind:

Gitarre – The Sorcerer

Gitarre – The Machinist

Piano, Synth – The Surgeon

Schlagzeug – The Malkavian

Bass, Live Sound – The Twin

Consulting – The Heretic

Fotografie, Webdesign – The Architect

Merch – The Harlekin

Japan Supervisor – The Glasses

Live Visuals – The Switch

Roadie, Marketing – The Sidekick

Mridangam – The Maximalist

Graphic Design – The Alchemist

Graphic Design – The Void

