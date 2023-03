b.o.s.c.h. – Parasit

Artist: b.o.s.c.h.

Herkunft: Wilhelmshaven, Deutschland

Album: Parasit

Spiellänge: 46:17 Minuten

Genre: Industrial Metal, NDH

Release: 10.03.2023

Label: Zoundr

Link: https://www.bosch-music.de

Bandmitglieder:

Gesang – Max

Gitarre – Ledde

Bassgitarre – Inge

Schlagzeug – Loz

Tracklist:

Exorzist Blutsbrüder Kokain Parasit Herzen Chaos Pathogen Laut Rausch Höllenhunde Goldener Reiter Schredder

Vor fünf Jahren haben b.o.s.c.h. ihr Album Fleischwolf veröffentlicht. Seitdem ist viel passiert und natürlich auch Zeit für neues Liedgut. Die Truppe stammt aus dem Nordwesten der Republik und springt kopfüber in den Industrial Metal, der NDH-Einflüsse aufgreift. Die Wilhelmshavener veröffentlichen ihr neues Album Parasit am heutigen 10.03.2023 über das Label Zoundr. Die Platte hat eine Spieldauer von 46:17 Minuten und zeigt eine vielseitige musikalische Leistung der Musiker auf. Mit Einflüssen der bereits genannten NDH (Neue Deutsche Härte) und der deutschen Megatruppe Rammstein, ist Parasit ein ernst zu nehmender Big Player im Genre. b.o.s.c.h. bestehen aus Max an den Vocals, Ledde an der Gitarre, Inge am Bass und Loz am Schlagzeug. Zusammen haben sie einen Sound kreiert, der die Grenzen des Industrial Metal weiter festigt und haben versucht, im gewohnten Deckmantel neue Maßstäbe zu setzen. Die griffigen Gitarrenriffs und das treibende Schlagzeug machen Parasit zu einem intensiven Erlebnis für alle Fans dieser Klänge. Parasit beinhaltet auch einige Höhepunkte, wie die beiden Songs Exorzist und Pathogen, die Einflüsse von Rammstein weiter hörbar machen. Die Texte sind düster und introspektiv, mit einem Hauch von Aggression, der den Hörer in eine andere Welt versetzt. Der Gesang von Max ist kraftvoll und eindringlich und bringt die Emotionen der Songs auf den Punkt. Der Track Höllenhunde erinnert sogar an die morbiden Rocker von Eisregen.

Insgesamt ist Parasit ein absolut solides Album, das die kreative und musikalische Fähigkeit von b.o.s.c.h. zeigt. Es ist ein Muss für Fans von Industrial Metal und NDH, und wird sicherlich einen Platz in der Playlist jedes Musikliebhabers finden. Mit diesem Werk zeigen die Norddeutschen einmal mehr auf, dass sie zu einem der besten nationalen Acts der Musikrichtung gehören. Weitere spannende Ausflüge gelingen zum Beispiel mit Höllenhunde oder Schredder. Das Cover von Goldener Reiter macht ebenfalls ordentlich Laune! Schwächere Momente findet man maximal in Chaos oder Blutsbrüder.