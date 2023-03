Lomor: präsentieren das Video zu ihrem Song „The Great Defender“

Am 09.12.2022 hat Lomor sein erstes Album veröffentlicht, das dem Genre Old School Thrash zuzuordnen ist. Die Veröffentlichung wurde von einem Musikvideo namens The Great Defender begleitet, das subliminal und energiegeladen ist und als Begleitung für das Debütalbum dient. Das Werk mit dem Titel Perseverance Of Sickness wurde weniger als ein Jahr nach der Aufnahme und Mischung durch Sébastien Camhi vom Studio ArtMusic (Heart Attack, Akiavel, Impureza, …) veröffentlicht und mischt Old School Thrash mit Punk oder MetalCore. Auf der Bühne explodiert die Rock’n’Roll-Energie und -Power auf schnellen und verstärkten Riffs. Lomor planen gerade ihre Tour für 2023 in Frankreich.