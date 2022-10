Bauhaus Live: Leached, Dream Pharmacy und Saddiscore am 21.10.2022 in Troidsorf

Eventname: Bauhaus Live

Bands: Leached, Dream Pharmacy, Saddiscore

Ort: Jugendzentrum Bauhaus, Pfarrer-Kenntemich-Platz 29, 53840 Troisdorf

Datum: 21.10.2022

Kosten: 5,00 Euro

Genre: Gothic Metal, Dark Rock, Doom Metal, Thrash, Heavy Metal. Indie Rock

Besucher: ca. 80

Veranstalter: Taktart

Link: https://www.facebook.com/events/509845900660202

Setlisten:

Dream Pharmacy

Saddiscore

Leached Do What You Want Promises Her Naive Glycerine Sanctuary Merlin Evergree Naive (Zugabe) The Distant Age To Take Blame Graving For Sin Witch Hunt Facing Fear Foo Far Away In Your Face Divided As Good As Dead Into The War Intro Emotional Landmines Stay Strong Money Eats Soul I Am Not The Evil One Indigo Mankind Industrial Self Enslavement My Live Is Underrated Buried Love My Dirty Women#River Styx

Nachdem Time For Metal bereits im März 2022 das Livedebüt von Leached präsentiert hat, sind wir natürlich mächtig stolz, auch bei der Releaseshow des Albums Free Fall Into Our Doom heute am 21.10.2022 im Kuschelclub Bauhaus in Troisdorf dabei sein zu dürfen.

Früh genug los nach Troisdorf in das Jugendzentrum Bauhaus. Herzlicher Empfang durch die Sober Truth Family Pat, Torsten und den anderen. Es ist schon was Besonderes, diese lieben Menschen zu kennen. Heike und ich haben uns heute natürlich auch auf die Jungs von Purify gefreut. Seit Beginn der Woche ist jedoch klar, dass sie heute Abend nicht am Start sind, denn sie haben nach einem Berlin Gig doch etwas zu sehr mit Polly geflirtet und schwächeln seitdem.

Veranstalter Torsten ist es schnell gelungen, mit der Band Dream Pharmacy einen Ersatz als Opener an Land zu ziehen. Dream Pharmacy sind eine junge Band aus dem Bonner Raum. Die Band besteht wirklich erst seit ca. sechs Monaten, wie mir ihr Gitarrist später verrät. Verortet sind sie im Indie Rock, das allerdings nicht seicht und sanft, sondern mit einer gehörigen Portion Lautstärke. Ok, manchmal ist es dann doch etwas zu laut, das ist aber sowieso schwierig hier im kleinen Kuschelclub Bauhaus. Das Quartett ist bemüht, das hier ordentlich hinzubekommen. Weibliche und männliche Vocals wechseln sich ab, wobei es so scheint, dass der Mann am Mikro und Gitarre das schon öfter gemacht hat. Für die Sängerin geht es noch darum, Erfahrung auf der Bühne zu sammeln und am Mikro zu stehen. Bei ihr sitzt zwar noch nicht jeder Ton, aber was soll es, erste Erfahrungen müssen her. Das wird mit weiteren Live-Auftritten bestimmt perfektioniert werden. Die Songs der Band weisen Potenzial für mehr auf und ich denke, da wird man auch live noch einiges verfeinern können.

Weiter geht es mit Saddiscore. Denen bin ich eben schon Backstage begegnet. Dort haben sie sich auf ihren Gig vorbereitet und wirkten auf mich schon etwas nervös. Jetzt auf der Bühne ist von Nervosität bei dem Quartett jedoch nichts zu spüren. Saddiscore sind aus Köln und bringen hier eine Mischung aus klassischem Heavy Metal und modernen Elementen aus Thrash und Death auf die Bühne. Saddiscore legen eine Menge Routine hier auf die Bühne, kein Wunder, denn die Band hat bereits eine über zehnjährige Erfahrung vorzuweisen und das in nahezu gleicher Besetzung. Der Mann am Bass wurde allerdings schon mehrmals runderneuert. Sänger Chris kann am Mikro mit einer kraftvollen Stimme überzeugen. Caro an der Gitarre darf mit einigen Soli nachlegen, während sie dabei böse und mit versteinerter Miene ins Publikum schaut. Der Drummer sitzt mit einem leichten Steampunk Einschlag an seinen Kesseln. Die Band kann hier endlich ihre ausgefallene Releaseshow vom August nachholen. XXXX nennt sich ihr Album, von dem ein paar Songs heute auf der Setlist stehen. Die meisten sind jedoch ältere Songs der Band. Insgesamt eine sehr kurzweilige Show.

Hatte ich schon erwähnt, dass Sober Truth / Leached Die-Hard-Fan Marion heute auch da ist? Marion darf natürlich nicht fehlen und wir freuen uns, sie und ihren Freund Markus heute Abend mal wiederzusehen. Sie freut sich natürlich genauso wie ich mich auf den jetzt folgenden Gig von Leached, wir waren beide auch beim Debüt im Kult 41 im März in Bonn dabei.

Leichte Nervosität hatte ich bei den Musikern von Leached noch bei deren Debüt in Bonn bemerkt. Davon ist heute im Vorfeld nichts zu merken, oder sie verbergen ihre Nervosität richtig gut. Das Intro mit den Musikern auf der Bühne stimmt uns auf die nun folgende Show des Quartetts ein. Drummer PY richtet sich über seinem Schlagzeug auf und dann geht es los. Emotional Landmines ist der erste Song nach dem Intro. Emotional Landmines ist vielleicht auch zu Beginn ein aktuell passender Titel, denn bei der Band steht der Ukrainekrieg nicht außen vor. Nicht nur dieser Song ist eine fette Mischung aus Doom, Metal und Gothic. Eingerahmt wird die komplette Show von Passagen aus Charly Chaplins Film Der Grosse Diktator! Das ist ein tolles Statement. Das kennen wir ja schon von der Debütshow. Es folgt mit Stay Strong der erste veröffentlichte Song der Band aus dem Februar letzten Jahres. Einfach gut, dass wir an dieser Band drangeblieben sind.

Die anwesenden Fans hier sind begeistert. Leached und auch die anderen Bands hätten heute Abend gerne noch den einen oder anderen Fan mehr begrüßen können. Da hat sich in der Szene auch seit Corona nichts verändert. Alle haben während der letzten Jahre nach Konzerten geschrien, bleiben jedoch nicht nur den Underground Events in der Regel fern, während man sich Iron Maiden, Metallica, Rammstein oder sonstige Konsorten für eine Menge Geld reinzieht. Damit müssen solche Bands wie Leached leben, machen das aber mit absoluter Liebe. Wer Torsten kennt, weiß, dass da alles authentisch ist, und tolle Mucke liefern sie auf jeden Fall.

Leached verbreiten mit ihren Songs eine tolle Stimmung. Einige Songs kennen die Fans bereits vom YouTube-Kanal der Band, wie zum Beispiel neben den beiden ersten Songs Emotional Landmines und Stay Strong auch die Songs Money Eats Soul, Buried Love und My Dirty Woman. Und natürlich sind die Akteurinnen aus dem Video auch hier wieder im Publikum!

Leached haben Erbarmen und lassen uns nach dem Song My Dirty Woman noch mal über den River Styx gehen, denn so heißt der letzte Song als Zugabe. Beendet wird das Konzert dann mit einem auditiven Ausschnitt aus Charly Chaplins Film Der Grosse Diktator, bei dem die Akteure noch eine Zeit auf der Bühne verweilen.

Erneut eine tolle Mischung aus Gothic, Dark Rock, Dark Metal und Gothic Doom, die die Band hier live auf die Bühne bringt. Wiedererkennungswert hat die skelettierte Hand (mit blau/schwarzer Rose) an Torstens Mikro. Auf der kleinen Bühne hier im Bauhaus Troisdorf wirkt das Ambiente zu den schwarz gekleideten Musikern zwar nicht so wie auf der wesentlich größeren Bühne im Debüt im Kult 41, dafür überzeugt der Ton umso mehr.

Tolle Show von Torsten (Gesang, Gitarre), PY (Schlagzeug), Abegg (Bass) und Aaron (Gitarre). Nach dem Gig ist noch einiges am Merchstand los und die Musiker dürfen fleißig die CD signieren, heute ist ja schließlich Releaseday ihres Debütalbums Free Fall Into Our Doom.

Die CD (hier geht es zum Review) ist übrigens limitiert. Wer sich in den Doom der Band einmal im freien Fall einhören möchte, kann dies tun, indem er die CD hier direkt bestellt.