Bewitcher: neues Album „Spell Shock“ ist jetzt erhältlich

Die besten Lieder gehören dem Teufel, und das Bastard-Triptychon Bewitcher aus Portland ist zurückgekehrt, um den Rock’n’Roll im Namen des Baphomet zurückzuerobern. Heute erscheint nicht nur ihr neues Studioalbum Spell Shock , sondern auch ein Video zum Titeltrack, das von lucamainardi.graphics mit Bandmaterial von A. Magus und Art Direction von Solomacello, der das atemberaubende Artwork des Albums kreiert hat, erstellt wurde. Schaltet ein und lasst euch verzaubern!

Bassist A. Magus sagt über die unheilige Entstehungsgeschichte des neuen Albums: „Spell Shock is the product of playing 130 shows in a row and then going straight into writing and recording.“ In der Tat wurde Bewitchers unerbittlicher Post-Covid-Ära Tour-Grind für ihr 2021er Cursed Be Thy Kingdom, zusammen mit Bands wie Municipal Waste, Goatwhore, Cavalera und Exhumed, zum Treibstoff für ihren bisher besten Moment. Spell Shock macht seinem Titel alle Ehre. Es sind Riffs, Dreck und Wut in ihrer dämonischsten und rebellischsten Form.

Bewitcher – Besetzung:

M. Von Bewitcher – Gesang, Gitarren

A. Hunter – Schlagzeug, Percussion

A. Magus – Bassgitarre, Backing Vocals

