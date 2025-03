Bewitcher: kündigen Festivals und Shows in Europa an

Portlands Dreigespann Bewticher hat weitere Europa-Termine angekündigt. Wenn ihr einen kleinen Anstoß braucht, seht euch an, wie eine Bewitcher-Show aussieht:

Bewitcher – Summer Of Sin EU/UK 2025

24. Mai 25 (UK) London – Black Heart

25. Mai 25 (UK) Birmingham – The Flapper

26. Mai 25 (UK) Newcastle – The Cluny

27. Mai 25 (UK) Nottingham – Billy Bootleggers

28. Mai 25 (UK) Glasgow – Slay Studio

29. Mai 25 (UK) Manchester – Star & Garter

30. Mai 25 (UK) Bournemouth – Bear Cave

01. Juni 25 (BE) Gent – Asgaard

02. Juni 25 (DE) Düsseldorf – Pitcher

04. Juni 25 (PL) Danzig – Mystic – Festival

06. Juni 25 (DE) Dresden – Chronical Moshers Open Air

25. Juni (SK) Bratislava – FUGA

25. Juni (SV) Ljubljana – Menza Pri Koritu

25. Juni (IT) Mailand – Live Club

25. Juni (IT) Rom – Eur Social Park

25. Juni (DE) Gries – Iron Fest Open Air

15. Juni 25 (NL) Leeuwarden – Into The Grave

Bewitcher veröffentlichten ihr neuestes Werk Spell Shock im September letzten Jahres.