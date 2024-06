Bewitcher: veröffentlichen „Starfire Maelstrom“ aus dem kommenden Album

Die besten Melodien gehören dem Teufel, und die Bastardsöhne Bewitcher aus Portland sind zurückgekehrt, um den Rock n‘ Roll im Namen Baphomets zurückzuerobern.

Starfire Maelstrom, die erste Beschwörung aus dem kommenden Album Spell Shock (erscheint am 27. September), ist der harte und blutrünstige Sound von Bewitcher – Lärm, Dreck, Wut und so weiter.

Schaut euch das Lyric-Video von Scott Taysom hier an:

Stream der neuen Single hier: https://Bewitcher.lnk.to/StarfireMaelstrom-SingleEditNe

“It’s full of apocalyptic, speed demon vibes, and imagery taken from the worst of current events that only get more apocalyptic as time goes by,” sagt Bewitcher-Frontman Mateo über den Titelsong von Spell Shock. “It’s the feeling you get from ‘Fight Fire with Fire’ on [Metallica’s] ‘Ride the Lightning’. It’s immediate how it feeds into themes of human destruction and war, but also has cosmic elements. It’s a classic album opener.” Dieses Mal war niemand anderes als der langjährige Bewitcher-Fan Lars Frederiksen mit Bewitcher, Bassist A. Magus und Schlagzeuger A. Hunter im Studio. Die meisten Leute kennen Frederiksen als eigenständige Kraft, die er in Bands wie den Bay Area-Punkhelden Rancid und seiner eigenen Band Old Firm Casuals gespielt hat. Während es für manche eine ungewöhnliche Paarung war, dass Frederiksen die Produktion übernahm, war für alle im Studio die Verbindung sofort da. Frederiksen sagt über Spell Shock: „The best record I’ve ever produced.“

