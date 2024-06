MakeWar: veröffentlichen neue Single/Video zu „Goodbye To All That“ vom kommenden Album „A Paradoxical Theory Of Change“

New York City ist wie ein Sirenengesang mit einem kaputten Mikrofon – laut, teuer und schmutzig – aber schwer zu erschüttern. Trotz winziger Wohnungen, brutaler Sommer und gelegentlicher unwillkommener Mitbewohner (ich schaue euch an, Ratten) hat es MakeWar nicht aus der Stadt verjagt.

Freitag erschien ihre neue Single Goodbye To All That aus ihrem kommenden Album A Paradoxical Theory Of Change, das am 28. Juni u.a. über den Fat Wreck Chords-Shop erhältlich sein wird.

Der Song thematisiert ihre Hassliebe zur Stadt. Sänger Jose Prieto erzählt unten mehr über seine bittersüßen Gefühle:

„Dieser Song handelt von einer Beziehung. Und wie jede Beziehung hatte auch diese ihre Höhen und Tiefen. Es ist auch eine der längsten Beziehungen in meinem Leben. Ich lernte New York City zufällig kennen, als ich 2006 den Marathon lief. Zwei Jahre später lebte und atmete ich New York. Es war der beste Ort, an dem ich je gelebt hatte. Es gab immer etwas zu tun. Die Miete war billig. Bier gab es für einen Dollar im The Levee. Ich verpasste nie ein Two for Tuesdays im Matchless. Roberta’s hatte die beste Pizza der Welt, und die Chimichangas um sechs Uhr morgens im Grand Morelos waren eine Delikatesse. Passende Tattoos waren ein typischer Sonntagmorgen, immer begleitet von einem Frühstücksbier im Hof. Doch allmählich zogen die Freunde weg, und ich begann, alt zu werden. Plötzlich fielen mir all die Mängel auf, die New York City hatte. Jedes Mal, wenn ich meine Wohnung verließ, musste ich 100 Dollar bezahlen.

Der Müll und die Ratten auf den Straßen wurden immer sichtbarer und gespenstischer. Eine Stunde lang herumzufahren, um einen Parkplatz zu finden, wurde unerträglich. Seit wann ist ein Milchkaffee für zehn Dollar die Norm? Ich habe dieses Lied geschrieben, weil ich New York City zu sehr geliebt habe. So sehr, dass ich einmal eine Hymne über sie geschrieben habe, die „Ode“ heißt, und jetzt schreibe ich meinen Abschiedsbrief an die Stadt, die ich wahrscheinlich nie verlassen könnte. Es ist eine dieser giftigen Beziehungen. Aber bis ich den nächsten Ort finde, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das jemals tun werde, möchte ich New York City weiterhin mein Zuhause nennen. Ob man es liebt oder hasst, es ist immer noch die beste Stadt der Welt.“

Seht euch das Video zu Goodbye To All That hier an:

Goodbye To All That hier streamen: https://orcd.co/armd4wj

Die Trackliste zu Goodbye To All That findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Ab Ende Juni sind MakeWar dann mit ihrem neuen Album im Gepäck bei uns unterwegs!

MakeWar Tourdaten – Tickets hier erhältlich.

28 Jun 2024 in Ysselsteyn, Niederlande @ Jera On Air Fest

29 Jun 2024 in Freudenburg, Deutschland @ Green Hell Festival

30 Jun 2024 in Münster, Deutschland @ Drei Klang

2 Jul 2024 in Berlin, Deutschland @ Reset Club

3 Jul 2024 in Hamburg, Deutschland @ Hafenklang

6 Jul 2024 in Enkirch, Deutschland @ Falling Open Air

13 Jul 2024 in Hormersdorf, Deutschland @ KNRD Fest

14 Jul 2024 in Jena, Deutschland @ MVZ Wagner

17 Jul 2024 in Stuttgart, Deutschland @ Goldmark’s

18 Jul 2024 in Neuchatel See, Schweiz @ Parabole Festival

19 Jul 2024 in Sankt Georgen im Attergau, Österreich @ Fall Back Down

20 Jul 2024 in München, Deutschland @ Backstage (Free and Easy Fest)

