Beyond Frequencies: neue Single „Barrel Of A Gun“ out now

Heute erscheint Beyond Frequencies neue Single Barrel Of A Gun und ist ab sofort auf allen Streaming Plattformen verfügbar!

Jetzt hier anhören!

Fortsetzung von Enemy Inside …

Die Geschichte von Barrel Of A Gun und Enemy Inside sind miteinander verbunden.

Der Song handelt von Mobbing und der Gewalt von Worten, der mächtigsten Kraft in unserer Welt. Was du über jemand anderen sagst, verrät so viel mehr über dich und dein Inneres als über die andere Person. Barrel Of A Gun ist die Abrechnung mit dem Täter aus Enemy Inside. Man muss sich beide Songs anhören, um die ganze Geschichte zu verstehen.

Erfahre hier mehr über die Geschichte des Songs!

Barrel Of A Gun ist der dritte Single-Release aus der EP Eye Of The Storm, die am 5. September erscheinen wird.

Beyond Frequencies – Konzerte

18. Juli – Backstage, München

23. August – Festival Plage Salavaux

Beyond Frequencies online:

https://www.facebook.com/BeyondFrequencies/

https://www.instagram.com/beyondfrequencies/