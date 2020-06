Blossom Cult: veröffentlichen heute ihre zweite Single

Nachdem die brandneue Progressive Metal-Band Blossom Cult im April 2020 mit ihrer Single Atlas für erste Furore sorgte, legt die Gruppe um János Krusenbaum und Max Krüger nur zwei Monate später mit einem weiteren, atemberaubenden Titel nach.

Same Old Song ist der Name der neuen Veröffentlichung.

Blossom Cult bleiben ihrem Credo treu, ein Refugium für diejenigen zu erschaffen, die sich in unserer gespaltenen Gesellschaft gefangen fühlen, und präsentieren ein außergewöhnliches Stück Musik, welches sich mit der hoch kontroversen Frage nach kollektiver Erbschuld beschäftigt. Dabei ziehen die Musiker alle emotionalen Register und streifen gleich mehrere Genres.

Same Old Song erscheint am 26.06.2020 auf allen gängigen Streaming-Plattformen und wird begleitet von einem aufwändigen, offiziellen Video.

Das Stück bereitet den Weg für die Debüt-EP Closure, welche bereits im September folgen soll.

