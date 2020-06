Death Silence – Münster Open Air: findet am 15.08.2020 statt!

Am 15.08.2020 findet das Death Silence – Münster Open Air auf dem Gelände der Sputnikhalle Münster statt!

Das Line-up ist bereits komplett und der Verkauf der streng limitierten Tickets gestartet!

­Der Festivalsommer fällt aus und die Gier nach guten Liveshows wird nicht gestillt. Daher wollen wir in dieser stillen Zeit die Glocken der Erlösung läuten und todesmutig nach vorne schreiten.

Am 15.08.2020 spielen im Innenhof der Sputnikhalle Münster drei Todeskapellen ganz exklusiv auf einer für die Situation extra konzipierten Bühne unter freiem Himmel. Unser Ansinnen:

Lösche deinen Live- Durst & unterstütze deine Scene!

Mit von der Partie:

Arroganz

Death Metal (DE) / FDA Rekords

Death Metal (DE) / Evoked

Death Metal (DE) / FDA Records

Death Metal (DE) / Supreme Carnage

Death Metal (DE) / Raw Skull Recordz

Hier noch ein paar Worte, die wir an die Besucher im Vorfeld gerichtet haben mit einigen Infos, die ihr mit verwenden könnt:

„Wir machen das hier, um uns allen überhaupt mal wieder die Möglichkeit zu geben unsere Musik live zu erleben. Gerade weil uns so viel Lebensqualität und Kultur die letzten Monate genommen wurde und es keinen Festival- Sommer 2020 gibt und vor allem weil Betreiber wie die Sputnikhalle ums Überleben kämpfen. Das ist der Grund dieser Veranstaltung.

Wir hoffen demnach, dass ihr mit an Board seid!“

Hier die Infos zum Ablauf:

„Die Karten sind auf 120 Stück streng limitiert! Um euch ein Ticket zu sichern könnt ihr es auf unserer Homepage heute [25.06.2020] ab 18 Uhr bestellen. Ihr könnt euch maximal 4 Karten pro Bestellvorgang sichern. Um die von den Behörden geforderte Rückverfolgbarkeit gewährleisteten zu können, brauchen wir von jedem Gast Vor- und Zunamen und die vollständige Adresse, die ihr bei der Bestellung hinterlegen müsst. Bevor diese Daten nicht vollständig bei uns vorliegen, erfolgt kein Ticketversand! Es wird keine Abendkasse geben!

Ihr werdet an Tischen für maximal 8 Personen verteilt vor der Bühne sitzen und am Tisch bedient werden. An den Tischen braucht ihr keinen Mund- Nasenschutz tragen. Auf dem gesamten restlichen Gelände gilt allerdings MASKENPFLICHT! Heißt auf dem Weg zur Toilette, oder in einer Warteschlange und am Einlass müsst ihr eine Maske tragen! Außerdem sind die gängigen Hygieneregeln einzuhalten und der Mindestabstand muss außerhalb eures Sitzplatzes eingehalten werden. Aber ansonsten gilt:

ENDLICH WIEDER METAL LIVE!!!“

Das Ticket kostet 20€ Stück: https://blacksilencepro.wixsite.com/home/event-details/death-silence-munster-open-air

„Wir freuen uns darauf euch endlich wiederzusehen!“

Habt auch die Veranstaltung am 08.08. im Helvete Oberhausen im Blick: das Death Silence – Oberhausen