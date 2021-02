Bonfire: präsentieren neues Video zur Single „American Nights“

Roots ist der Titel des neuen almost unplugged Albums der Hard’n’Heavy-Legenden von Bonfire, welches am 26.02. erscheint. Auf 2 CDs reihen sich 24 neu aufgenommene Songs aneinander, voll mit Klassikern in gewohnter Bonfire-Manier neu interpretiert. Da zu dem aktuellen Album Fistful Of Fire leider immer noch keine Liveshows gespielt werden konnten, haben sich Bonfire ein Herz gefasst: Man ging im Sommer 2020 erneut in die Flatliners Recording Studios, um die Scheibe Roots in Angriff zu nehmen und den Fans mit neuem Material durch die schwere Zeit zu helfen. Parallel zur Platte hat die Band eine Crowdfundingkampagne mit großartigen Goodies, wie zum Beispiel Wohnzimmerkonzerten oder VIP-Tickets gestartet. 35 Jahre sind sie schon im Business und noch lange nicht müde!

All das gesagt, wird es endlich Zeit einen Blick auf das neue Video zu American Nights zu werfen, welches erst letzten Freitag rauskam.

Das Album ist hier vorbestellbar: https://afm.fanlink.to/BonfireRoots​