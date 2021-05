Broilers: »Alles Wird Wieder Ok!«, das neue Video zur aktuellen Single heute veröffentlicht

Heute erscheint das neue Video zur aktuellen Single der Broilers Alles Wird Wieder Ok!, der zweiten Single aus ihrem Nummer 1-Album Puro Amor. Für dieses Video hatte die Band ihre Fans aufgerufen, den Clip als Plattform zu nutzen, um sich dort mit ihren Geschäften und Betrieben zu präsentieren: „Nicht nur, weil Ihr uns mit Eurem Support viel gebt – in diesen Zeiten gleich doppelt und dreifach – sondern auch, weil wir positiv in die Zukunft blicken wollen. Das Video zu Alles Wird Wieder Ok! gehört komplett Euch – wir treten in den Hintergrund“.

Aus vielen tausenden Bewerbungen wählte die Band 29 Kandidaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus, die nun im aktuellen Video Alles Wird Wieder Ok! zu sehen sind. Unterstützt wurde die Aktion von Radio Bremen 4, der Rock Antenne und Virgin Radio Rock in ihren jeweiligen Sendegebieten.

Die Broilers bedanken sich bei den Mitwirkenden: „Hier ist Euer Video zur zweiten Single aus unserem neuen Album. Die Menschen im Video sind für uns pure positive Energie und Mutmacher, dass wir gemeinsam durch diese Zeit gehen und vor allem zusammen und mit voller Kraft und fettem Bock wieder am Start sind, wenn es endlich wieder losgehen kann. Vielen Dank für jede einzelne Einsendung und Bewerbung. Vielen Dank an die Betriebe, die wir als Stellvertreter für uns alle abbilden durften.“

Im Folgenden findet Ihr die Liste von den feinen, feinen Menschen aus dem Video – bleibt gesund – alles wird wieder Ok!

Mitwirkenden Alles wird wieder Ok! Video:

Astra Stube, Hamburg

Blumenwerkstatt Carlsplatz, Düsseldorf

Buchhandlung Königshardt, Oberhausen

Chevys Road Stop, CH-Remigen

Connewitzer Likörfabrik, Leipzig

Coretex Records, Berlin

CutCorner, Düsseldorf

Elektro Deutsch, Velpke

Berthe Dong, Düsseldorf

Don’t Panic, Essen

Fitness Corner, Baesweiler

Jens Adam Schornsteinfeger, Hünxe

Kasten Brauerei, Leipzig

Kiosk Blumenstrasse, Duisburg

La Botte Ristorante, Kaltenkirchen

Madet Tattoo, Bingen am Rhein

Patrizierhof, Würzburg

Remé Café, Düsseldorf

Riedel & Klappstein, Hitzacker (Elbe)

SauBer Kfz Technik, Düsseldorf

Schuhtechnik Schatz, Wetzlar

Schwarzlichthelden, Frankfurt

Soeren Korte Brotmanufaktur, Hamburg

Sportschule Triestram, Düsseldorf

Stylebar, Oldenburg

Trinkteufel, Berlin

Wannabe Choppers, Giessen

Wiener Grant, AT-Wien

