Belphegor: gehen im Herbst mit Batushka auf Tournee

In ganz Europa werden im Herbst schwarze Rituale gefeiert: Belphegor kündigen stolz neue Tourdaten mit den polnischen Black Metal Priestern Batushka an, die am 10. November in Stockholm im Slaktkyrcan starten wird.

Findet die komplette Liste der Rituale hier:

10.11.2021 – Stockholm [SWE], Slaktkyrkan

11.11.2021 – Gothenburg [SWE], Musikens Hus

12.11.2021 – Oslo [NOR], Parkteatret

13.11.2021 – Malmo [SWE], Plan B

14.11.2021 – Aarhus [DEN], Voxhall

16.11.2021 – London [UK], 229

17.11.2021 – Bredford [UK], Esquires

18.11.2021 – Manchester [UK], Bread Shed

19.11.2021 – Birmingham [UK], Castle and Falcon

20.11.2021 – Louvain-la-Neuve [BEL], Mass Deathruction Fest

21.11.2021 – Zaandam [NLD], De Flux

23.11.2021 – Übach – Palenberg [GER], Rockfabrik

24.11.2021 – Hamburg [GER], Headcrash

25.11.2021 – Dresden [GER], Puschkin

26.11.2021 – Prague [CZE], Futurum

27.11.2021 – Kosice [SVK], Collosseum

28.11.2021 – Ostrava [CZE], Barrack Club

30.11.2021 – Budapest [HUN], Barba Negra

01.12.2021 – Munich [GER], Backstage

03.12.2021 – Graz [AUT], Explosiv

04.12.2021 – Milan [ITA], Black Winter Fest

05.12.2021 – Monthey [SUI], City

Weitere Daten werden in Zukunft veröffentlicht werden.

Belphegors neues bisher unveröffentlichtes Album wird im frühen nächsten Jahr via Nuclear Blast veröffentlicht werden. Die Band wird zwei oder drei neue Tracks während ihres Kreuzzuges in Europa den Fans anbieten.

Necrodaemon Terrorsathan HD Video [September 2020]!

Schaut euch das gesamte Video hier an und dreht den Regler auf 11:

Belphegor veröffentlichten ihr letztes Studioalbum Totenritual im September 2017, das elfte Werk der diabolischen Black Metal Band.

Hört euch Totenritual hier an:

Baphomet: https://www.youtube.com/watch?v=tyDaEXtnYIo

Apophis – Black Dragon: https://www.youtube.com/watch?v=RXT7t2yKAZQ

Weitere Informationen:

www.belphegor.at

www.facebook.com/belphegor/