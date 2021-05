Sabaton: kündigen ihre neue Single ‚Defence Of Moscow‘ an

Gerade richtig zum Russischen Tag des Sieges am 9. Mai kündigen Sabaton ihre Hommage an die Soldaten der Sovjetunion im Zweiten Weltkrieg an: Am 7. Mai werden die schwedischen Heavy Metal Heroen ihre neue Single Defence Of Moscow veröffentlichen.

Der Song ist ein Cover des russischen Superstars Radio Tapok, welcher eine große Fangemeinde in den russischsprachigen Ländern hinter sich versammelt und große Bekanntschaft durch das Covern von Rock und Metalsongs in Russisch erlangte. Die Geschichte hinter diesem Song ist dabei eine ganz besondere: Nachdem Radio Tapok bereits an Sabatons Attack Of The Dead Men arbeitete, war es sein Ziel, dieses Mal selbst einen Song zu schreiben, der nach Sabaton klingt.

Indem sie die Lyrics ins Englische übersetzten und dem Song ihren einzigartigen Sabaton Spin gaben, setzt die Band nun dazu an, ein weiteres episches Meisterstück zu veröffentlichen, welches wieder einmal einen Wendepunkt in der europäischen Kriegsgeschichte beleuchtet.

Merkt euch den Song hier vor.

Um Defence Of Moscow den nötigen Respekt zu zollen, haben Sabaton eine außergewöhnliche und streng limitierte 7“ Vinyl in Rot mit einem wunderschönen B Seiten Etching kreiert. Diese Rarität kann nur zwischen dem 7. und 9. Mai vorbestellt werden und ist nur in dieser Zeitspanne erhältlich. Also: Schnell sein und sichert euch die Platte, solange sie noch vorrätig ist!

Sabaton Mastermind und Bassist Pär Sundström dazu:

„Der neunte Mai wird in Russland als Tag des Sieges gefeuert, an dem an den Sieg über die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg erinnert wird. Dieses Jahr sind wir Teil dieser kollektiven Erinnerung an dieses Ereignis, indem wir den mutigen Männern, die in der Schlacht von Moskau kämpften, einen Song widmen.

Das Lied wurde im Original auf Russisch von unserem Freund Radio Tapok geschrieben. Es ist ein sehr starker Song und wir dachten, dass es Sinn macht, dass Sabaton den Versuch wagen, daraus ein angemessenes Cover dieses Songs zu machen.

Wir sorgen gerne für Überraschungen und das hier ist eine gewaltige Überraschung.“

Also seid bereit für ein weiteres Meisterwerk aus dem kreativen Kosmos von Sabaton!

