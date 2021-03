Broilers: die neue Single »Alles Wird Wieder Ok!« erscheint am 02.04.

Am Freitag erscheint Alles Wird Wieder Ok!, die neue Single der Broilers. Es ist die zweite vorab veröffentlichte Auskopplung des am 23.04. erscheinenden, lange erwarteten, neuen Albums Puro Amor der Düsseldorfer Band. Aus diesem Anlass haben die fünf Musiker einen besonderen Song als Kraftspender und Mutmacher ausgewählt und überlassen ihren Fans das dazugehörige Video als Plattform, damit sich diese dort mit ihren Geschäften und Betrieben präsentieren können:

Nicht nur, weil Ihr uns mit Eurem Support viel gebt – in diesen Zeiten gleich doppelt und dreifach – sondern auch, weil wir positiv in die Zukunft blicken wollen. Mit dem Blick nach vorne, mit richtig Bock auf alles, was wieder möglich sein wird, möchten wir versuchen, Euch etwas zurück zu geben. Das Video zu »Alles wird wieder Ok!« gehört komplett Euch – wir treten in den Hintergrund:

Ihr arbeitet in oder habt selbst einen kleinen Betrieb, eine junge Firma, ein alteingesessenes Familienunternehmen? Ihr stecht die besten Tattoos, führt den geilsten Kiosk im Viertel, die beste Bar der Stadt oder das gemütlichste Restaurant? Bei Euch gibt’s die coolsten Möbel, den smartesten Haarschnitt, die heißeste Musik oder die angesagtesten Klamotten? Und vor allem habt Ihr keine Lust, den Kopf weiter hängen zu lassen?!

Dann stellt Euch mit einem kurzen E-Mail vor. Packt ein paar Fotos von Euch und Eurem Betrieb dazu und schickt uns das Ganze bis zum 9.4.21, 18:00 Uhr an hallo@alleswirdwiederok.de.

Aus allen Einsendungen ziehen wir Kandidaten, zu denen wir unser Filmteam schicken. Gedreht wird zwischen dem 13. und 20.4. und die Premiere des Videos wird am 3. Mai sein! Wir freuen uns auf Eure Einsendungen, lasst uns aus dieser Zeit gemeinsam das Beste machen und vor allem zusammen nach vorne schauen! Alles wird wieder Ok!

Eure Broilers

Die Broilers sind ein Phänomen: Seit einem Jahrzehnt gehören sie konstant zu den erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum. Millionen verkaufter Konzertkarten, Nummer-Eins-Charts-Platzierungen, Edelmetallauszeichnungen in Folge, kaum ein Superlativ, den die Gruppe sich noch nicht zu Eigen gemacht hätte.

Und nun, nach vier langen Jahren Wartezeit, überraschen die Broilers ihre Fans mit Puro Amor, einem vielseitigen, kraftvollen Werk, das wie die drei vorangegangenen Longplayer erneut mit sicherer Hand von Vincent Sorg produziert wurde. Es ist ein Album über die Liebe und das Loslassen. Alles Wird Wieder Ok! lautet der programmatische Titel eines der Schlüsselsongs des Albums und es sieht ganz danach aus, als ob die Broilers mit Puro Amor für sich und ihre Fans damit gar nicht so verkehrt liegen.

Broilers Open Airs 2021

10.07.2021 Essen, Stadion

23.07.2021 Dresden, Filmnächte am Elbufer AUSVERKAUFT!

24.07.2021 Hamburg, Open Air Am Volkspark

31.07.2021 Losheim, Strandbad

07.08.2021 Berlin, Waldbühne

21.08.2021 Kassel, Messe AUSVERKAUFT!

27.08.2021 Rostock, IGA Park

03.09.2021 AT-Wien, Arena Open Air

Präsentiert von Rock Hard und Ox-Fanzine

Die beliebten Hardtickets gibt es weiterhin exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es exklusiv unter www.eventim.de. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com erhältlich.

Links: facebook.com/broilers | facebook.com/kingstarmusic/

Quelle: Kingstar Music