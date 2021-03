Lofft: veröffentlichen „Start A Fire“ am 04.06.2021

Lofft inszeniert nicht. Lofft rockt. Und das versteht jeder!

Rock’n’Roll braucht kein Gefrickel – und der beste Beweis dafür ist die Hamburger Band Lofft. Die Songs von Lofft sind direkt und schnörkellos und sorgen sofort für Bewegung im Publikum. Darum gibt’s bei Lofft-Konzerten auch keine Zeit zum Bierholen: Wer eine Minute innehält, hat eine Minute verpasst. So ist zwar nicht immer ganz klar, wer sich mehr verausgabt – Band oder Fans –, dafür sind spätestens nach dem zweiten Song alle auf dem gleichen Adrenalin-Level.

Das wiederum führt zu Szenen, die vorher niemand für möglich gehalten hätte: Hartgesottene Metal-Freaks, bei denen soundmäßig sonst nichts unter „Niederknüppeln“ läuft, rocken plötzlich in fröhlicher Eintracht mit Karohemd-Normalos, denen das Spektakel „eigentlich schon zu heftig“ ist. Und nach dem Gig taumeln sie Arm in Arm zur Biertheke – aber erst dann.

Lofft ist nichts für Musiktheoretiker, die ihre Erfüllung in der Interpretation verwirrt aneinandergereihter Töne finden. Lofft ist für Leute, die ein Rock-Konzert spüren und erleben wollen.

Das neue Album Start A Fire erscheint am 04.06.2021 über Make Big Records!



Hier gibt es das Video zur ersten Single You Are The Rock zu sehen:

Lofft Line-Up:

Torger Neuhaus – Vocals

Heiko Höhn – Guitar

Eric Römer – Guitar

Carsten Walter – Bass

Timo Höcke – Drums

Lofft Online:

facebook.com/mylofft

Instagram.com/mylofft

youtube.com/user/mylofft

twitter.com/lofft

mylofft.de

Quelle: Anger Management & Promotion