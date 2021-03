Long Distance Calling: neues „Ghost“ Vinyl vorbestellbar

Ab sofort können zwei neue Vinylfarben der Ghost EP von Long Distance Calling vorbestellt werden.

Nachdem die Erstpressung rasend schnell ausverkauft war, solltet ihr euch beeilen, wenn ihr zugreifen wollt.

Hier könnt ihr vorbestellen: https://longdistancecalling.merchcowboy.com/ghost-crowdfunding.html

Die Presse über Ghost:

„…das live eingespielte Ghost ist kein Beiwerk, sondern in seiner Dichte und Geschlossenheit ein Juwel in der Diskografie von Long Distance Calling.“ – Rock Hard

„Ein Jam im Geisterhaus, der sich gelohnt hat.“ – Visions

„Ghost ist Long Distance Calling par excellence.“ – Twilight-Magazin.de

„Experiment erneut geglückt.“ – Metal.de

„Nach all den Jahren bleiben Long Distance Calling eine Bank und finden immer noch packende Ansätze in ihrem sich ständig drehenden Universum.“ – Demonic-Nights.at

„Long Distance Calling enttäuschen einfach nie… Wie so viele Alben davor ist auch Ghost einfach wunderschön geworden.“ – Neckbreaker.de

„Ghost ist eine sehr starke und interessante Veröffentlichung, die auf jeden Fall mehrere Hördurchläufe braucht und die in dieser Art und Weise vermutlich nur von dieser Band kommen kann.“ – Powermetal.de

Ghost EP Tracklist:

1. Dullahan (Intro)

2. Old Love

3. Black Shuck

4. Seance

5. Fever

6. Negative Is The New Positive

Hier gibt es Ghost digital: https://songwhip.com/long-distance-calling/ghost

Quelle: Anger Management & Promotion