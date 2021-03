Long Distance Calling: „Summer Escape“ Shows 2021 angekündigt

Nachdem Long Distance Calling in den vergangenen Monaten fleißig neue Musik veröffentlicht haben (ihr aktuelles Top 10 Album How Do You Want To Live? im Juni 2020 und die Ghost EP Ende Februar 2021), zieht es die Münsteraner Meister der Instrumentalmusik in diesem Sommer wieder unter Einhaltung der nötigen Schutzmaßnahmen auf die Bühne:

18.07.21 Frankfurt – Batschkapp Sommergarten

25.07.21 Trier – Mergener Hof Zirkuszelt

07.08.21 Dortmund – Junkyard Sommerbühne

20.08.21 Köln – Freideck Kantine Open Air

21.08.21 München – Backstage Kultursommer in der Stadt

Tickets gibt es ab sofort hier: https://www.contrapromotion.com/kuenstler-innen/long-distance-calling/

Und natürlich an allen bekannten VVK Stellen.

Die Band über die Shows:

„Nachdem wir letztes Jahr gute Erfahrungen mit den unter Berücksichtigung der Sicherheit gespielten Shows gemacht haben, möchten wir diesen Sommer noch mal nachlegen. Wir haben gemerkt, dass es uns und Euch in diesen schwierigen Zeiten gutgetan hat und wie sehr es uns allen fehlt. Deshalb freuen wir uns sehr Euch im Sommer endlich unter sicheren Bedingungen wiederzusehen. Auch wenn wir in der Zwischenzeit fleißig waren und neue Musik veröffentlicht haben: Konzerte zu spielen ist für uns das Größte. Deshalb sind diese Shows für uns und Euch die perfekte Einstimmung auf die Tour im November/Dezember. Wir sehen uns im Sommer! LOVE LDC“

Long Distance Calling online:

www.linktr.ee/longdistancecalling

Quelle: Anger Management & Promotion