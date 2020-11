Elizabeth The Last: das neue Album „Task“ wurde veröffentlicht

Am 06.11.2020 veröffentlichten Elizabeth The Last endlich ihr neues Album Task über Timezone Records!

Die Band:

„Der Tag ist endlich gekommen: Ab heute kann unser neues Album Task überall gehört werden. Viel Arbeit und Herzblut sind in die neue Scheibe geflossen und wir sind voller Vorfreude auf die Reaktionen. Danke an alle, die uns bei der Arbeit an Task unterstützt haben.“

Die Presse feiert Task:

„Task ist Kopfkino in Reinkultur“ – demonic-nights.at

„Das Trio schwingt sich trotz ihrer nischigen Genrewahl durch ihr kompositorisches Feingefühl für überlebensgroße, emotionale Instrumental-Eskapaden zu einem internationalen Geheimtipp auf.“ – Gitarre & Bass

„Task ist vokalloser Rock der Extraklasse, der einen mit Anspruch, Arrangements und Atmosphäre immer wieder überrascht. Wer braucht bei diesem Songwriting schon Gesang.“ – Musix

„Task ist für mich eine der Überraschungen des Jahres und dürfte sich in einem bärenstarken Jahr in meinen Top25 platzieren.“ – powermetal.de

„Die Band hat gewissermaßen weiter zu sich selbst gefunden und präsentiert sich in einer Form, die es wünschenswert erscheinen lässt, dass ihr die gebührende Aufmerksamkeit zuteil wird. Nicht nur reinhören, sondern eintauchen!“ – Sonic Seducer

Elizabeth The Last spielen atmosphärische, instrumentale Rockmusik und bestechen durch grandioses Songwriting und Dichte in ihren Arrangements. Lasst euch von Elizabeth The Last verzaubern, es lohnt sich!

Elizabeth The Last online:

