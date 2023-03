Single Celled Organism – Event Horizon

Die progressive Rockband Single Celled Organism hat am 03.03.2023 ihr neues Album Event Horizon veröffentlicht. Das Album ist bei Timezone Records erschienen und hat eine Gesamtlaufzeit von 59:38 Minuten. Event Horizon ist ein Meisterwerk des modernen Progressive Rock, das die Zuhörer auf eine Reise durch komplexe Rhythmen und harmonische Melodien mitnimmt. Die Texte des Albums sind tiefgründig und reflektieren die menschliche Erfahrung und den Platz des Individuums im Universum. Gleich acht Köpfe prägen Event Horizon und steuern an ihren Instrumenten zum Silberling ihren Teil bei. Ganz vorne steht jedoch der Mastermind Jens Lueck, den einige von Syrinx Call kennen dürften. Jens legt selber am Schlagzeug, Keyboards, Gesang, Bass und an der Gitarre Hand an. Das Artwork spiegelt die moderne Ader gekonnt wider und zeigt die progressiven Abgründe des Weltalls gekonnt auf.

Mit Event Horizon haben Single Celled Organism ihren Ruf als eine der innovativsten und kreativsten deutschen Bands des Genres bestätigt. Jeder Track in den fast 60 Minuten ist einzigartig und zeigt die Vielseitigkeit und technischen Fähigkeiten der Musiker. Die Gitarrenriffs sind energiegeladen und treibend, die Drums sind kraftvoll und präzise und die Gesangslinien sind emotional und mitreißend. Neun Songs werden so mit Leben erfüllt. Mal dominieren die instrumentalen Passagen, dann wieder die verschiedenen Vocals. Insgesamt ist Event Horizon ein herausragendes wie komplexes Werk, das jeden Fan von Progressive Rock begeistern wird. Single Celled Organism haben ihr Talent und ihre Leidenschaft für die Musik in dieses Album gesteckt und es ist ein erstaunlicher Beweis für ihre Fähigkeit, die Grenzen des Genres zu erweitern und neu zu definieren. Als einziges Manko kann man maximal die Tatsache vorschieben, dass man die Kunst schnell berechnen kann. Vorausschauend blickt man schnell auf die liebevollen Melodien, die den Hörer umgarnen, jedoch keine erneuten Überraschungen offenbaren. Trotzdem kann der Longplayer im großen Teich des Genres ohne Weiteres mithalten.

