Andreas Kümmert Duo am 12.03.2023 im Mergener Hof in Trier (Vorbericht)

Bands: Andreas Kümmert, Dave De Bourg

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 12.03.2023

Kosten: 24,00 VVK

Genre: Rock, Blues Rock

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: http://mjctrier.de/event/andreas-kuemmert-duo/

Andreas Kümmert? Da war doch was. Ach ja. Der Mann, der mit seiner unglaublichen Stimme die Konkurrenz bei The Voice Of Germany pulverisiert und die Juroren mit offenen Mündern zurückgelassen hat. Souverän hat die „Röhre aus Gemünden“ 2013 die dritte Staffel der TV-Castingshow The Voice Of Germany gewonnen. Aber da war auch der Mann, der 2015 den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest unter dem Motto „Unser Song für Österreich“ ähnlich souverän gewonnen und dann vor laufender Kamera auf das Finale in Wien verzichtet hat.

Die beiden zurückliegenden Pandemie-Jahre hat Andreas Kümmert dazu genutzt, um mit seinen beiden Mitstreitern Stefan Kahne und Michael Germer intensiv am neuen Album zu arbeiten. Das neue Album nennt sich Working Class Hero, ein Titel, der fast schon bezeichnend für einen sensiblen und hart arbeitenden Künstler wie Andreas Kümmert ist. Working Class Hero erscheint am 14.04.2023 und umfasst alle Facetten des Ausnahmekünstlers, von druckvollen Rock ’n‘ Roll-Nummern bis hin zu den Balladen. Lasst es euch nicht entgehen, den Rocket Man Kümmert auf der Bühne im Mergener Hof in Trier live zu erleben. Rocket Man (im Original von Elton John) war vor zehn Jahren sein Sprungbrett. Live erwartet euch eine energiegeladene Show mit einem Querschnitt aus dem kompletten Song-Repertoire des Künstlers.

Supportet wird Andreas Kümmert an diesem Abend von dem Singer/Songwriter-Dave De Borg, der einige Geschichten zu erzählen hat.

Hier kommt ihr direkt zum Event mit direktem Link zu den Tickets.