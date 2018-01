Crew Republic – 7:45 Escalation

“Es wird würziger und der Volumenprozent Alkohol wärmt im Winter wohltuend von innen!“

Name: Crew Republic – 7:45 Escalation (Double India Pale Ale)

Herkunftsland: Bayern, Deutschland

Firma: Crew Republic

Art des Getränks: Bier

Jahrgang: entfällt

Link: http://www.crewrepublic.de/home.html

Abfüllmenge: 330 ml

Volumenprozent Alkohol: 8,3 %

Preis 20 Flaschen Kasten: 37,10 Euro inkl. Versand

Online Shop: http://shop.crewrepublic.de/de/

Wir kommen langsam zu den hochprozentigen Produkten von Crew Republic. Mit 7:45 Escalation (Double India Pale Ale) haben wir ein kräftiges Braugut des liebsten Gerstensafts. Goldfarben springt es direkt ins Auge und überzeugt durch einen starken und extrem hopfigen Geschmack. Herb, fein rauchig und trotzdem wie alle bislang bewerteten Biere von Crew Republic mit einer feinen fruchtigen Note. Den Geschmack auf den Punkt gebracht, schaffen die beiden Köpfe der Brauerei Mario und Timm einen Mix aus Ananas, Mango, Zitrus und ein Hauch würzige Aromen, der das rauchige Feeling vermittelt. Das passt zu folgendem Tipp: Die CREW genießt 7:45 Escalation zu scharfem BBQ! Das kann ich ohne Abstriche stehen lassen. Ebenfalls passt 7:45 Escalation zu deftigem Essen oder geschmacksintensiven Mahlzeiten, die einen herben Spagat abkönnen.

Crew Republic beschreiben 7:45 Escalation (Double India Pale Ale) wie folgt:

7:45 Uhr morgens. Deine Freunde sind schon weg. Und nun will Dich auch noch der Barkeeper rausschmeißen, weil Du mal wieder der Letzte an der Bar bist. Aber Du willst weiterfeiern… Dieses Bier widmen wir Dir, der immer als Letzter nach Hause geht, während wir schon lange im Bett liegen. Du bist der Held der Nacht!

Folgende Zutaten machen 7:45 Escalation zu einem besonderen Erlebnis: Hopfen (Columbus, Simcoe, Amarillo, Chinook) und Malz (Pilsener, Münchner, Karamellmalz). Die perfekte Trinktemperatur liegt zwischen 6 und 8 Grad. Unter anderem haben Crew Republic hiermit nicht unverdient 2016 einen World Beer Award gewonnen. Für Freunde eines herben, würzigen Gaumenschmauses, der relativ schnell in den Kopf schießt – ein Griff in den Kühlschrank, den ihr nicht bereuen werdet.

Alle Biere aus dem Hause Crew Republik findet ihr nur in ausgesuchten Bars und Restaurants. Zudem gibt es einen Webshop, wo ihr euch das jeweilige Bier nach Hause schicken lassen könnt. Mit Industriebierpreisen kann Crew Republik natürlich nicht mitgehen. Wer was Besonderes möchte, der bezahlt wie beim Wein oder Whisky ganz sicher auch den angemessenen Preis von 20 Flaschen in einem Kasten zu 37,10 Euro inkl. Versand. Auf dem ersten Blick schon mehr als bei herkömmlichen Produkten, bei gerade unter 2,00 € pro Flasche für ein handgemachtes Geschmackserlebnis allerdings alles andere als zu viel.

