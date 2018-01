“Sieben Jahre ist es schon wieder her, als der Blindflug in ein neues Abenteuer begann!“

Artist: Harpyie

Herkunft: Bad Oeynhausen, Deutschland

Album: Blindflug

Spiellänge: 41:10 Minuten +Bonus CD

Genre: Mittelalter Rock

Release: 26.01.2017

Label: Metalville (Rough Trade)

Link: http://www.harpyien.de

Bandmitglieder erst Release 2011:

Gesang – Allo die Windböe

Gesang, Geige –Mechthild Hexengeige

Flöten, Sackpfeifen, Gitarre – Garik Sturmbriger

Sackpfeifen – Michael von Ullrichstein

Gitarre – Podargo der Schnellfliegende

Bass – Gyroniums der Basstard

Schlagzeug, Gesang – Ocypus der Schnellfüßige

Für Fans von Harpyie wartet das am 01.06.2011 erscheinende Album Blindflug in diesem Januar als Re-Release. Die Mittelalter Rocker aus Bad Oeynhausen haben dafür noch eine schicke Bonus CD zusammengestellt und das Artwork überarbeitet, welches mir deutlich besser gefällt als noch vor sieben Jahren.

Mein Fazit hat dennoch im Grundsatz bestand:

Mit dem Debüt Blindflug weht ein frischer Wind über eure Köpfe, dem an einigen Stellen zwar ein wenig die Puste ausgeht, der aber im gleichen Atemzug mit liebevoll zusammengestellten Stücken wieder mehr Energie erhält. Eine Alternative zu den Mittelalter-Halunken der ersten Stunde bilden Harpyie bereits jetzt. Mit Erfahrung, die in der nächsten Zeit ganz von alleine kommen wird, dürfte die noch junge Horde schnell zu einer Genreband werden, die sich auf die Überholspur setzt. Wohin die Reise dabei jedoch geht, steht aber in der schnelllebigen Musikszene noch in den Sternen. Der Startschuss ist ihnen auf jeden Fall schon einmal geglückt!