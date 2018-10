Das gefeierte kanadische Hardrock-Trio Danko Jones – das mit Rock-Legenden wie Guns n’ Roses, Motörhead, Ozzy Osbourne und The Rolling Stones die Bühnen teilt, beehrt seine zahlreichen Fans nun mit einer brandneuen Single: We’re Crazy. Der Song, produziert von Garth Richardson (Rage Against The Maschine, Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, Rise Against), kann auf Spotify, Apple Music, YouTube und andere digitale Plattformen gestreamt werden.

Das Video ist hier zu sehen.

We’re Crazy ist ein erster, früher Vorgeschmack auf Danko Jones‘ neues Album, das im Frühjahr 2019 via AFM erscheinen wird. Der Track, den die Gruppe in den letzten Monaten bei Auftritten auf großen europäischen Festivals wie dem Summer Breeze oder Copenhell bereits live performt hat, wurde Anfang des Jahres zusammen mit Richardson aufgenommen.

Vom 17. November bis 15. Dezember werden Danko Jones erneut europäische Bühnen rocken.

Mit ihrem letzten Album, Wild Cat (2017), haben Danko Jones die höchsten Charts Platzierungen in Kanada und acht europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Belgien und der Schweiz ua.) erreicht.

Danko Jones Tourdates:

(Support: Prima Donna)

17 Nov Eindhoven, NL – Helldorado Festival

18 Nov Alkmaar, NL – Victorie

19 Nov Deventer, NL – Burgerweeshuis

21 Nov Antwerp, BE – Zappa

22 Nov Hamburg, DE – Markthalle (SOLD OUT)

23 Nov Erfurt, DE – Stadtgarten

24 Nov Vienna, AT – Flex

26 Nov Stuttgart, DE – Longhorn

27 Nov Salzburg, AT – Rochouse

28 Nov Zurich, CH – Dynamo

29 Nov Milan, IT – Legend Club

30 Nov Rome, IT – Orion Club

1 Dec Pinarella di Cervia, IT – Rockplanet

4 Dec Madrid, ES – Cool Club

5 Dec Zaragoza, ES – Las Armas

6 Dec Toulouse, FR – Connexxion Live

7 Dec Solothurn, CH – Kofmel

8 Dec Lindau, DE – Club Vaudeville

9 Dec Munster, DE – Skaters Palace

11 Dec Paris, FR – Forum

12 Dec Wiesbaden, DE – Schlachthof

13 Dec Saarbrucken, DE – Garage

14 Dec Hannover, DE – Faust (SOLD OUT)

15 Dec Copenhagen, DK – Pumpehuset

