Und hier haben wir es: Das Norwegische Space-Rock Quartett Action & Tension & Space hat soeben sein neues Album Skåredalen Funhouse über das SLAM Magazin vorgestellt!

Hört es hier oder über Soundcloud: https://soundcloud.com/kapitaen/sets/action-tension-space-skaredalen-funhouse/s-EvT8E

Die Musik von Action & Tension & Space ist eine Mixtur aus dem Jazz von The Necks, der Lounge Atmosphäre von The Friends Of Dean Martinez, dem krautigen Geist von Neu! und kombiniert mit dem apokalyptischen Vibe von The Doors.

Skåredalen Funhouse erscheint diesen Freitag über das geschätzte Label Kapitän Platte (Monophona, Nihiling, We Stood Like Kings usw.).

Action & Tension & Space ist ein Instrumental lo-fi lounge Quartett aus Norwegen mit Mitgliedern von The Low Frequency In Stereo, Lumen Drones, Electric Eye, Soft Ride, Ape Club, Undergrünnen. Außerdem sind die vier auch die Europäische Backing Band von Ryley Walker.

Das Debütalbum erschien 2012 auf dem norwegischen Label Made in Haugesund, dem nun das zweite Album Skåredalen Funhouse auf Kapitän Platte folgt.

Das neue Album Skåredalen Funhouse ist durch ein Haus mit dem selben Namen inspieriert; es steht am Stadtrand von Haugesund an der Nord-West-Küste Norwegens, ohne das jemand wirklich den genauen Standort kennt…. das Mysterium geht weiter.

Facebook: https://soundcloud.com/actionandtensionandspace

Soundcloud: www.facebook.com/actionandtensionandspace

Label: http://kapitaen-platte.de

