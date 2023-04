Dead Eyed Creek: veröffentlichen neue Single/Video “Down By The River”

Der neue Song Down By The River ist die bereits vierte Single Veröffentlichung der 90er-Rockband Dead Eyed Creek und zeigt eine weitere musikalische Richtung der Band.

Bandgründer Job Bos sagt über den Song: “Down By The River is a song of melancholy and darkness almost like a mantra. It’s one of my personal favorites on the record and is one of those songs that has a deeper meaning to me, something I hope the listener can feel as well and perhaps find something of themselves in there too.”

Für das offizielle Musikvideo haben Dead Eyed Creek erneut mit Dave Meester zusammengearbeitet. Seht das Video hier:

Dead Eyed Creek beendeten kürzlich den Mix und Mastering-Prozess für ihr Debütalbum Out Of Phase, das später 2023 veröffentlicht werden soll.

Out Of Phase wurde aufgenommen, gemischt und gemastert vom deutschen Produzenten Michael Zech in den Q7 studios in München, zusammen mit Viktor Bullok als Co-Produzent und beinhaltet die folgenden Tracks:

Out Of Phase Tracklist:

1. Viscid Dreams

2. Out Of Phase

3. Set Me Free

4. Circling

5. Eyelids

6. Down By The River

7. Uninspired

8. In Tongues

9. Dissolve

10. Bleeding The Rain

11. With Broken Wings

Über Dead Eyed Creek:

Es war Herbst 2019, als Gitarrist und Bandgründer Job Bos (ex-Satyricon, Dark Fortress, The Ruins Of Beverast) mit der Idee, gemeinsam Musik zu machen, auf den langjährigen Freund und Schlagzeuger Norman Lonhard (ex-Triptykon, Fear My Thoughts) zuging. Nachdem sie mit einigen Musikern zusammengearbeitet hatten, stießen sie auf den Bassisten Max Blok, der sich sowohl auf musikalischer als auch auf persönlicher Ebene als ideal für die neu zu gründende Band erwies. Zu guter Letzt bewies der isländische Sänger Einar Vilberg, dass seine überwältigenden stimmlichen Fähigkeiten und sein Stimmumfang genau zur Band passten.

Der Sound von Dead Eyed Creek verbindet alles – von schweren Riffs und monströsen Grooves bis hin zu tragischen und wunderschönen Balladen und allen Bereichen dazwischen. Fesselnde und eingängige Songs mit einem Gesang, der Gänsehaut beschert. Mit ihrer Musik heben sie die Größe des 90er-Rock auf ein neues Level, setzen aber vor allem den Sound dieser Ära fort, der es so vielen Fans des Genres angetan hat.

Dead Eyed Creek Line-Up:

Job Bos – Gitarre

Einar Vilberg – Gesang

Max Blok – Bass

Norman Lonhard – Schlagzeug

Dead Eyed Creek online:

www.deadeyedcreek.com

https://www.facebook.com/deadeyedcreekofficial

https://www.instagram.com/dead_eyed_creek_official