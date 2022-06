Dead Eyed Creek: veröffentlichen erste Single/Video “Set Me Free”

Zwei Wochen ist es nun her, dass sich die internationale Rockband Dead Eyed Creek der Öffentlichkeit vorgestellt hat, und erregte dadurch bereits sowohl das Interesse der Medien als auch von Fans der Rock-Ära der 90er Jahre.

Jetzt freuen sich Dead Eyed Creek darauf, ihren allerersten Song Set Me Free zu veröffentlichen!

Job Bos sagt: „Set Me Free war der zweite Song, den ich überhaupt für diese Band geschrieben habe. Er erwachte bereits Ende 2019 zum Leben, als Norman und ich anfingen auf dem Hauptriff zu jammen. Es ist ein sehr eingängiger Song mit einem großartigen Groove, er fühlt sich sehr weiträumig und manchmal fast atmosphärisch an, aber auch wie ein Brett, dass dir gegen den Kopf schlägt. Set Me Free ist immer noch einer meiner Lieblingstracks auf dem Album und ich bin sehr stolz darauf, wie er geworden ist!“

Zur Single Set Me Free erscheint ebenfalls ein offizielles Musikvideo, unter der Regie des gefeierten amerikanischen Musikvideoregisseurs Matt Mahurin [Metallica, Alice In Chains, U2].

Matt Mahurin sagt über die Zusammenarbeit: „Eines der aufregenden Geschenke der Zusammenarbeit mit einer musikalischen Kraft wie Dead Eyed Creek ist nicht nur, sich kreativ mit ihrer Musik zu verbinden, sondern auch die Möglichkeit zu erhalten, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten, indem man ihnen auf ihrem Weg hilft, ihre Botschaft zu teilen. So kraftvolle, schöne Lieder. Ich liebe den Kontrast zwischen den schweren, grüblerischen und den ruhigeren Passagen.“

Seht euch das offizielle Musikvideo für Set Me Free, mit der wunderbaren Schauspielerin und Sängerin Ruby Modine [Shameless, Happy Deathday], hier an:

Das Single-Cover-Artwork wurde von dem New Orleans-Künstler Alex Hood entworfen, der die Atmosphäre des Songs perfekt in dieser Grafik einfing.

Mehr von seiner Kunst gibt es hier: www.instagram.com/castle_gray_skull

Weitere Infos zur neuen Band Dead Eyed Creek könnt ihr hier nachlesen: