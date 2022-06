Michael Monroe: veröffentlicht neue Single und Video ‘Everybody’s Nobody’

Michael Monroe veröffentlich die schon fast hymnisch-klingende neue Single und das Video zu Everybody’s Nobody aus dem Album I Live Too Fast To Die Young, das am 10. Juni über Silver Lining Music erscheint.

“Es ist eine ironische Erzählung über die gute, alte Zeit und darüber, dass man herausfindet, was dich jetzt glücklich macht“, sagt Monroe über die neue Single. „Viele Künstler sind damit zufrieden, sich im Ruhm der Nostalgie zu baden anstelle vom Streben nach vorn. Und da manche niemals ganz ‚groß‘ geworden sind, sagen sie tatsächlich, dass sie das auch gar nicht wollten“

“Der Titel kann aber auch vom Selbstwertgefühl handeln“, fügt Monroe hinzu “jeder war auf jeden Fall schon mal ein Niemand und das allein ist bereits ein Erfolg“, bestätigt Monroe lachend.

Die Single wird von einem hyper-dynamischen, feel-good Video begleitet, die die Band zeigt, wie sie angeberisch die Straßen als Rock-Punk Poeten unsicher macht, genau wie jemand, der schon alles erlebt hat.

“Punk wird immer da sein, es ist Teil von mir und Teil unserer Sounds“, fährt Monroe fort “und ich denke, wir haben den Sound der Band im besten Sinn erneuert, ohne uns von dem fortzubewegen wer und was wir sind“.

Monroe: “Ich wollte immer die Aufregung und die Neugier auf das Leben behalten, so wie es Kinder tun und nicht selbstzufrieden und selbstgefällig sein, niemals müde zu sein, etwas Neues zu entdecken. Natürlich kann ich zynisch und sarkastisch sein und hatte nicht immer Glück – aber wer hat das schon? Aber ich habe viele Dinge, die mich sehr glücklich machen und dazu braucht es nicht viel. Tun und lassen zu können, was ich am liebsten tue und davon noch leben zu können, das ist ein großes Geschenk!“

